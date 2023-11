L’OL s’offre une victoire bien plus poussive contre St-Pölten (2-0)

Une semaine après le festival offensif contre le Slavia Prague, l’OL a été moins en réussite contre St-Pölten. Dans cette victoire (2-0), les Fenottes ont brillé par leurs imprécisions.

On s’attendait à un festival offensif contre l’équipe "la moins expérimentée" du groupe B, d'après Sonia Bompastor, mais l’orgie de buts attendue au Parc OL n’a pas eu lieu. Ce mercredi, l’OL s’est bien imposé (2-0) face à St-Pölten mais le deuxième succès dans cette Ligue des champions a été bien plus étriqué que ce que les supporters lyonnais pouvaient penser. Les Fenottes ont outrageusement dominé les débats, c’est un fait.

Avec une ligne de cinq et une ligne de quatre, l’entraîneur autrichien avait de toute façon envoyé le message : St-Pölten n’était pas venu faire du jeu à Décines et pourtant les Autrichiennes n’ont pas démérité, arrivant même à s’immiscer dans le camp lyonnais à de rares occasions certes (29e, 71e). Mais elles ont surtout profité des imprécisions techniques de l’OL pour non pas y croire, mais espérer après l’ouverture du score précoce de Daniëlle van de Donk (1-0, 4e).

L'OL n'a pas assez tenté sa chance de loin

Comme à Prague, les Fenottes avaient en effet pris ce match par le bon bout et évité de se casser les dents sur un bloc compact. Meilleure joueuse du premier match, Van de Donk a enlevé une belle épine du pied de l’OL et l’espoir de revoir un festival offensif commençait à faire son bout de chemin chez les 6 076 spectateurs présents au Parc OL. Malheureusement, les joueuses de Sonia Bompastor ont été bien trop imprécises dans les passes, mais aussi dans le dernier geste.

Elles auraient pu bénéficier d’un penalty sur Diani à la 34e pour faire le break, mais les ratés d’Hegerberg (45e+2) et de l'ancienne du PSG (45e+3) auraient également pu rendre la tâche bien plus aisée. Comme un symbole, le but du break dès le retour des vestiaires est venu d’un CSC de Balog (2-0, 46e) alors que Däbritz et Hegerberg, qui avaient le but ouvert, ont manqué le ballon. L’OL n’a pas été flamboyant ce mercredi soir mais a au moins assuré l’essentiel avec cette deuxième victoire en deux matchs. Mais Sonia Bompastor aura forcément des choses à redire de ce succès.