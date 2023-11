OL - St-Pölten : Bompastor veut voir "le peuple lyonnais au stade"

Ce mercredi (18h45), l’OL féminin fait son retour au Parc OL en Ligue des champions. Néanmoins, l’affiche contre St-Pölten ne devrait pas attirer les foules, au grand regret de Sonia Bompastor.

La saison dernière, le club avait eu du mal à faire venir les Lyonnais au Parc OL malgré les réceptions d’Arsenal ou de la Juventus Turin en phase de poules. Pour ce nouvel exercice, l’OL féminin a hérité du Slavia Prague, de St-Pölten et de Brann. Trois clubs qui ne disent pas grand-chose aux supporters lyonnais et qui forcément est un frein pour attirer du monde. Ce n’est pas non plus la large victoire (0-9) à Prague il y a une semaine et ce sentiment de supériorité des Fenottes qui aide malheureusement. Ce mercredi, pour le retour de la Ligue des champions à Décines, les coéquipières de Wendie Renard vont retrouver le Parc OL, "un stade que l’on adore" selon les mots utilisés par Sonia Bompastor mardi en veille de match. Seulement les 7 000 personnes espérées dans une enceinte de plus de 60 000 places risquent de faire un peu tache.

Les Fenottes regrettent ce manque d'engouement

Quand Michele Kang souhaite voir l’équipe féminine déménager, ce n’est pas pour rien. En tout cas, Bompastor a une nouvelle fois regretté la faible affluence annoncée. Ce n’est pas la première fois que l’entraîneure de l’OL pointe le manque d’engouement quand le PSG peut compter sur ses Ultras à chaque match. Dans son entretien avec Olympique-et-Lyonnais, Vanessa Gilles regrettait aussi ce stade quasi vide pour l'Europe. Bompastor a donc profité de sa tribune médiatique pour lancer un appel aux Lyonnais pour le match de 18h45. "J’espère que le peuple lyonnais va répondre présent, car c’est le retour de la Ligue des Champions avec une équipe féminine qui performe énormément depuis le début de la saison. J’espère que tous les fans lyonnais et amateurs de beau football seront au rendez-vous. On a envie de vibrer avec eux."

À 18h45, l’accès au stade n’est pas des meilleurs, mais l’horaire se prête à voir un public familial un mercredi. Des places sont toujours disponibles pour les derniers indécis.