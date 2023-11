L'OL n'est pas venu faire du tourisme à Prague (0-9)

Wendie Renard (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour son entrée en lice dans cette Ligue des champions, l'OL n'a rien laissé au Slavia Prague. Les Fenottes ont offert un festival offensif (0-9) et prennent la tête de leur groupe.

Ce devait être l’adversaire le plus coriace pour l’OL dans cette phase de poules. Il n’y a finalement pas eu match ce mardi soir à Prague. Pour son entrée en lice dans cette nouvelle campagne de Ligue des champions, le club lyonnais n’a fait qu’une bouchée du Slavia Prague (0-9). Le club tchèque avait beau être intraitable en championnat, la marche a été bien plus haute à l’Eden Arena. Les filles de Karel Piták n’ont pas existé, submergées par un OL qui avait fait le choix de ne pas douter.

Dans cette première semaine à trois matchs, Sonia Bompastor avait choisi de reconduire le trio offensif qui avait mis les genoux à terre au Paris FC. Cet allant offensif avec Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani n’a pas mis bien longtemps à se mettre en route. Comme dans la capitale il y a deux semaines, l’ouverture du score après deux minutes de jeu a permis de rendre cette partie des plus faciles pour l’OL.

Bompastor a pu faire tourner

Après un jeu à une touche de balle sur le côté gauche, Perle Morroni a servi en retrait Sara Däbritz. Du pied droit, l’Allemande a mis les Fenottes sur les bons rails et la suite n’a été qu’un festival. C’est à se demander si l’OL n’a pas marqué à chaque fois qu’il a tenté sa chance. Sur huit tirs cadrés en première période, les Lyonnaises ont trouvé la faille à six reprises.

Après seulement 24 minutes de jeu, une manita s’affichait déjà au tableau du score avec cinq buteuses différentes. Dans les pas de Däbritz, Van de Donk (13e) et Gilles (16e) ont profité de la « maladresse » d’Hegerberg pour ravir les quelques supporters lyonnais ayant fait le voyage jusqu’à Prague. Le Sommer (20e) et Diani (24e) y sont allées de leur but avant que Wendie Renard, pour sa 17e campagne, ne rende un set au Slavia juste avant la pause (6-0, 45e).

Huit buteuses différentes

On l’a dit, de match il n’en a pas été question en République tchèque. Ce n’est pas Sonia Bompastor qui va s’en plaindre. Toujours dans l’optique de concerner un maximum de joueuses mais aussi de gérer les temps de jeu, l’entraîneure a pu effectuer un large turnover à l’image des entrées de Majri et Becho dès le retour des vestiaires. A l'heure de jeu, les cinq changements avaient déjà été faits avec notamment du temps de jeu pour Marozsan et Sombath.

Le Slavia a beau eu l'envie de revenir avec de meilleures intentions, l'écart était trop grand. Malchanceuse en première, Hegerberg a profité d'un penalty sifflé pour ouvrir son compteur (0-7, 60e). Six buts en première mi-temps, trois en deuxième avec Majri (62e) qui s'est joint au festival avant un doublé de Gilles, la soirée ne pouvait être meilleure.