Ancien patron de l’OL, Jean-Michel Aulas n’a plus de fonction officielle. Néanmoins, il continue de se faire l’avocat du club lyonnais dans le dossier des incidents en marge du match contre l’OM.

Il n’est plus le président de l’OL, mais ça ne l’empêche pas de rester un observateur attentif du club lyonnais et de prendre position quand il le faut. Ce n’est pas en qualité de membre du conseil d’administration de l’OL Groupe qu’il parle, mais Jean-Michel Aulas tente d’occuper un espace laissé vide par la direction lyonnaise. Face aux incidents qui ont éclaté en marge d’OM - OL, le membre du Comex de la FFF ne peut pas rester dans le silence.

De passage à Clairefontaine mardi pour célébrer les cinquante ans de la formation française, l’ancien président des Gones a été interrogé sur la décision de reprogrammer la rencontre au 6 décembre, toujours au Vélodrome. Sans prendre aucune sanction. "Ça fait trente-six ans que je suis dans le football professionnel. Il y a déjà eu à Marseille un certain nombre d’incidents de ce type-là, qui ont été gérés parce que le délégué de la Ligue était dans le car, à côté du président ou de l’entraîneur de l’époque, et il avait pu en tirer un certain nombre de conséquences. Là, malheureusement, le délégué n’avait pas pris place dans le car." Cette absence relève de l’OL comme l’avait avoué Vincent Ponsot vendredi dernier lors d’un point presse.

Néanmoins, Jean-Michel Aulas, pourtant membre du Comex et du conseil d’administration de la LFP, estime que "la Ligue, comme le club qui reçoit, ne peut pas s’exonérer. D’ailleurs, en Ligue Europe, l’Olympique Lyonnais a été sanctionné à l’époque du match contre les Turcs (Besiktas, en avril 2017, NDLR). La responsabilité existe." Laissant désormais le sort de ce dossier entre les mains de la commission d’appel de la FFF, Jean-Michel Aulas concède malgré tout qu’il « n’imaginait pas que le match puisse se dérouler à nouveau à Marseille. » L’OL aura-t-il droit à une bonne surprise ? Réponse le 21 novembre.