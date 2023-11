La rencontre entre l’OM et l’OL a été reportée au 6 décembre. Les modalités d'organisation de la rencontre sont mises en délibérées et définies ultérieurement.

Quatre jours après les incidents survenus à Marseille en marge de la rencontre face à l’OL, la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel a donné son verdict ce jeudi. Après avoir analysé les raisons de la demande d’annulation de la part des Lyonnais, l’instance a décidé de reporter la rencontre au 6 décembre prochain. La seule date qui permettait de s’emboîter dans le dense calendrier de cette fin d’année civile. Les modalités d'organisation de la rencontre sont toutefois mises en délibérées et définies ultérieurement selon les informations de RMC Sport. Ainsi, on ne sait pas encore si le prochain Olympico se tiendra au Vélodrome ou sur un terrain neutre et si des supporters sont autorisés.

La LFP a reconnu les "circonstances exceptionnelles" quant au refus de l'OL de ne pas disputer ce match. De la même façon, l'instance communiqué les modalités d'organisation de la rencontre "dans l'attente d'éléments complémentaires des autorités publiques permettant que celle-ci se tienne dans des conditions de sûreté et de sécurité optimales".

Vincent Ponsot ne veut pas rejouer à Marseille

Dimanche soir, alors que le bus de l’Olympique lyonnais filait en direction du Vélodrome, le véhicule a été caillassé. Munis de différents projectiles, les supporters adverses ont fait exploser deux vitres et ont sérieusement blessé au visage Fabio Grosso. L’entraîneur de l’OL a dû notamment se faire poser douze points de suture. Aucune sanction n’a été prise à l’encontre du club marseillais ce jeudi car la commission des compétitions n'y est pas habilitée. Avant ça, la commission de discipline n’avait pas jugé bon d’en prendre non plus puisque les faits se sont déroulés à l'extérieur de l’enceinte olympienne.

Dans la semaine, Vincent Ponsot, directeur du football de l’OL, avait exprimé son souhait de ne pas jouer cette rencontre au Vélodrome. "On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité. Aujourd’hui, les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre." Il devra attendre avant d'être écouté.