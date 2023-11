Le report du match entre l'OM et l'OL doit être programmé ce jeudi par la LFP. La date semble jouée d'avance, mais le lieu reste encore inconnu puisque les dirigeants lyonnais ne veulent pas jouer au Vélodrome.

Dimanche, aux alentours de 20 heures, dirigeants lyonnais et marseillais ont mis la rivalité de côté pour s'accorder sur la décision d'arrêter le match. Pablo Longoria, président de l'OM, était également apparu dans une colère noire en s'exprimant sur les agissements de certains de ses supporters, coupables d'avoir caillassé le bus de l'OL et blessé Fabio Grosso. Ce jeudi, devant la commission des compétitions, il n'est pas dit que tout le monde soit de nouveau sur la même longueur d'onde.

Quand et où ?

L'instance doit principalement statuer autour du report de l'Olympico - après avoir analysé les raisons lyonnaises de ne pas vouloir jouer. Ces heurts n'arrivent évidemment jamais au bon moment, mais ceux survenus à Marseille s'inscrivent au cœur d'un calendrier dense. L'OM dispute la Ligue Europa chaque jeudi ou presque et la tête internationale va venir couper la période en deux du 13 au 21 novembre. Une date se dégage, celle du mercredi 6 décembre prochain afin de planifier cette dixième journée avant la fin des matchs aller. L'OL sortira alors d'un enchaînement périlleux avec Rennes, Lille et Lens au programme.

Le point de désaccord qui devrait apparaître ce jeudi entre les représentants de chaque club est à propos du lieu de cette rencontre. Dès dimanche, ceux de l'OM ont affiché leurs intentions de la reprogrammer coûte que coûte au Vélodrome. Leur principal argument et pas des moindres : les faits se sont déroulés en dehors du stade. Vincent Ponsot, directeur du football des Rhodaniens, ne l'entend pas de cette oreille : "On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité. Aujourd’hui, les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre." C'est parce que le caillassage a eu lieu à l'extérieur que la commission des compétitions doit définir si l'OL est responsable du report du match suite à son refus de jouer.

Parmi les récents incidents dans les stades de Ligue 1, la rencontre entre Nice et l'OM (août 2021, reprogrammé en octobre suivant) semble faire office de jurisprudence. Après le jet de bouteille sur Dimitri Payet et l'envahissement du terrain de l'Allianz Riviera, le match s'était rejoué à Troyes, à huis clos. Oui, mais voilà, les faits s'étaient déroulés au sein même de l'enceinte. De même pour OL - OM 2021, reprogrammé dans un Groupama Stadium vide, ou, dernièrement Montpellier - Clermont qui sera rejoué à la Mosson à huis clos. Il faut aller au-delà des frontière pour trouver trace d'un incident de la sorte. En 2018, la finale retour de Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors avait été délocalisée à Madrid après le caillassage du bus de Boca à Buenos Aires.

Pas de sanction

Quel que soit le stade choisi pour jouer cet Olympico, aucune sanction ne devrait tomber sur le club phocéen. Déjà parce que la commission des compétitions n'y est pas habilitée et parce que la commission de discipline de la Ligue, elle, ne s'est pas emparée de l'affaire mardi. Elle a toutefois mis en instruction le dossier des supporters de l'OL, coupables d'actes racistes dans le parcage visiteur du Vélodrome - au sein du stade donc.

"Les représentants des forces publiques nous disent que tout s'est passé correctement, la Ligue dit que ce n'est pas sa responsabilité, et nous, on a un entraîneur avec 12 points de suture, un groupe qui est marqué. Il faut qu'il y ait des conséquences", enrageait Vincent Ponsot sur OLTV. C'est ce manque de clarté quant aux réels responsables qui pose question autour de l'affaire. Depuis dimanche, les deux clubs, la Ligue de football professionnel, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône et même le gouvernement se sont renvoyés la patate chaude. Tous ont réagi, plutôt rapidement, en condamnant l'attaque sur le bus de l'OL. Tous se sont aussitôt dédouanés.

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a été claire : "S’il est établi qu’il y a des supporters impliqués et que les rôles et les responsabilités permettent de l’établir de manière très claire, les clubs ne peuvent pas se désintéresser de cela, les associations de supporters non plus, la Ligue non plus." Les instances footballistques, elles, risquent de continuer de jouer sur le facteur atténuant du lieu de l'incident.