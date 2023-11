La rencontre de dimanche entre l'OM et l'OL a été annulée après l'attaque du bus lyonnais et sera reportée. Vincent Ponsot, directeur du football lyonnais, ne compte pas la laisser se jouer au Vélodrome.

La triste soirée de dimanche continue évidemment d'alimenter les débats. Après l'annulation de l'Olympico, et son report qui devrait être dévoilé jeudi, Vincent Ponsot, s'est montré ferme. Invité de l'émission OL Night Session, sur OLTV, le directeur du football de l'Olympique lyonnais ne compte pas jouer le match au Vélodrome après l'agression dont ont été victimes Fabio Grosso et ses joueurs aux abords du stade.

"On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité. Aujourd’hui, les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre", a-t-il expliqué. C'est sur le trajet, qui a été modifié par les services de sécurité, que le bus de l'OL a été pris à partie par des supporters adverses. À coups de projectiles, ces derniers ont fait exploser deux vitres, blessant violemment Fabio Grosso au visage.

C'est le club lyonnais qui a demandé à ne pas jouer la rencontre dimanche, au vu de l'état de l'entraîneur. Pas question toutefois de gagner sur tapis vert pour Vincent Ponsot : "On souhaite rejouer le match, les joueurs n’y sont pour rien. Tout comme nos joueurs n’y étaient pour rien quand la bouteille a été lancée au Parc OL (lors de OL-OM, déjà, en 2021), même si on les a sanctionnés sportivement. Ce qu’on veut, c’est que la sécurité de nos joueurs soit garantie. Ils sont là pour jouer au foot et nous ce qu’on demande, c’est qu’ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête." Au moins, c'est clair.