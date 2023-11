OM - OL : la commission des compétitions se réunira jeudi

Le dossier OM - OL mis entre les mains de la commission des compétitions de la LFP, cette dernière se réunira jeudi pour dicter les potentielles sanctions et les conditions pour rejouer cet Olympico.

"Des images de dégoûts". Ce sont par ces mots que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a décrit les évènements qui se sont déroulés dimanche du côté de Marseille. Entre les attaques du bus des joueurs de l’OL puis ceux de leurs supporters, les gestes racistes dans le parcage lyonnais, la fête que devait être la rencontre entre l’OM et l’OL a rapidement tourné au cauchemar. Face à la situation et à l’état physique de Fabio Grosso notamment, la décision a été prise par François Letexier de ne pas donner le coup d’envoi de cet Olympico et de reporter le match. Cette décision sage de la part de l’arbitre avec l’aval des deux clubs a forcément entraîné le mécontentement de plus de 60 000 personnes présentes dans le stade mais les conditions n’étaient pas réunies pour la tenue de cet OM - OL.

Le match reporté, il va devoir falloir trouver une nouvelle case dans le calendrier pour que cette affiche de la 10e journée puisse se jouer. Marseille étant engagé en Ligue Europa, les possibilités sont faibles et à l’heure actuelle, seul le 6 décembre semble jouable si la LFP veut que la rencontre se joue avant la fin des matchs aller. Cette décision reviendra quoi qu’il arrive à la commission des compétitions de la LFP comme annoncé dimanche dans le communiqué de la Ligue. D’après les informations du Parisien, cette réunion se tiendra jeudi pour acter les conditions dans lesquelles l'Olympico sera rejoué. Voir l’OM avoir comme sanction « match perdu » ne serait pas à l’ordre du jour puisque les incidents se sont passés en dehors de l’enceinte marseillaise.