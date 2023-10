OM - OL : récit d’une soirée où le foot sort encore perdant

Dimanche, le choc entre l’OM et l’OL a été entaché d’incidents survenus en dehors du Vélodrome. Avec notamment un Fabio Grosso sérieusement touché au visage, retour sur une soirée durant laquelle le foot n’en ressort malheureusement pas gagnant.

Ce devait être une fête. En pleines vacances scolaires, l’Olympico de dimanche soir devait être le lieu de rendez-vous de toutes les générations avec, en prime, un public bien plus familial qu’à l’accoutumée un dimanche soir. Malgré la dernière place de l’OL, une rencontre entre le club lyonnais et l’OM est toujours attendue dans la France du foot. Ce lundi, cette dernière se réveille une nouvelle fois sonnée des évènements intervenus durant la soirée. Car, de fête du foot, il n’y en a pas été question à Marseille, le match n’ayant jamais démarré…

Quand la décision de la préfète des Bouches-du-Rhône avait été saluée en acceptant la venue de 600 supporters lyonnais contre 200 la saison dernière, les incidents survenus sur le trajet du bus de l’OL et de ses fans ont comme donné l’impression d’avoir fait trois pas en arrière après un en avant. Il n’est bien évidemment pas question de mettre tout le monde dans le même sac, mais à cause d’une centaine de personnes à l’extérieur du Vélodrome, ce sont plus de 60 000 personnes à l’intérieur qui ont été pris en otage, bien plus devant leur téléviseur.

Douze points de suture pour Grosso

À 19h15, l’OL arrive au Vélodrome pour se mettre tranquillement dans l’ambiance de ce choc. Sauf que toute la délégation lyonnaise n’a déjà plus vraiment la tête à ce match depuis un bon quart d’heure. Malgré un itinéraire sous escorte policière entre l’hôtel et l’enceinte du Vélodrome, des personnes cagoulées se revendiquant comme supporters marseillais profitent du passage du bus pour lancer des pavés, des bouteilles et des fumigènes à bout portant. Classé à hauts risques par les autorités, cet OM - OL ne pouvait pas plus mal commencer. Les premières images commencent à fuiter et si la tenue de la rencontre est avancée ici et là, l’état physique de Fabio Grosso et de son adjoint Raffaele Longo va très rapidement mettre tout le monde d’accord : cette dernière affiche de la 10e journée de Ligue 1 ne se tiendra pas.

Comme Olympique-et-lyonnais en a eu la preuve en photo, l’entraîneur lyonnais n’est tout simplement pas en état de pouvoir coacher. Bandage autour du visage, Grosso s’est vu administrer douze points de suture après avoir été aux premières loges de l’attaque du bus avec la vitre avant finissant en morceaux puis une bouteille en verre ayant explosée juste au-dessus de son arcade… Seulement, comme Henrique l’avait décrit vendredi en conférence de presse, le coach veut montrer l’exemple, se lève sous l’effet de l’adrénaline pour tenir sa place, mais est vite rattrapé par la réalité. Victime d'une commotion, il s’effondre et fait réaliser à ceux qui pensaient encore jouer que ce ne sera pas possible.

Quatre bus de supporters plus en état de marche

La bascule pour définitivement acter le report du match. Car malgré la situation et la possible traumatisme lié à ces attaques, la volonté de ne pas jouer le match s’est faite bien plus tard pour le club lyonnais. Comme avancé par John Textor sur Prime Video au moment de l’heure du coup d’envoi initial (20h45), l’OL avait en premier lieu choisi de jouer cette rencontre. Seulement, l’état de Fabio Grosso et son incapacité à être à 100% pour pouvoir coacher ont rapidement obligé le club à faire marche arrière au moment de la réunion de crise qui s’est tenue dans les entrailles du Vélodrome. Il est alors un peu plus de 20h quand les arbitres, les autorités et des représentants des deux clubs dont la cheffe de sécurité de l’OL actent ce report. Sous les coups de 20h40, la décision est annoncée aux plus de 60 000 spectateurs présents au Vélodrome.

Les Marseillais, forcément agacés d’être victimes de l’action de quelques individus, quittent le stade. Pas les supporters lyonnais qui restent cantonnés dans le parcage visiteur. Il faut dire que le trajet pour venir dans l'enceinte phocéenne, également sous escorte policière, n’a pas été de tout repos. Comme les joueurs, les supporters ont été pris à partie par des individus et les bus endommagés. Quatre des véhicules mis à disposition pour faire le voyage officiel entre Lyon et Marseille ne sont plus en état de répartir, car trop détruits. Des bus de substitution sont donc recherchés pour pouvoir ramener les supporters en toute sécurité. Cela prendra de longues heures, obligeant les Lyonnais à rester dans le parcage du Vélodrome. Vers 22h30, les joueurs de l’OL, le staff et Fabio Grosso viennent sur la pelouse du Vélodrome pour les saluer. Le coach italien, quelque peu remis, entend son nom scandé. Il répond avec une main sur le cœur et des applaudissements.

Sept interpellations par les forces de police

Dans cette triste soirée pour le football français, l’union entre joueurs et supporters a au moins été au rendez-vous, même si des agissements de certains pendant l’avant-match sont clairement à condamner. Comme pour les supporters de l'OM, il n’est pas question de faire une généralité sur les 600 Lyonnais présents, mais voir certains individus pendus aux filets de sécurité, faire des saluts nazis et lancer des cris de singe n’est clairement pas une image que l’on souhaite dans un stade de foot ni même au sein de la société.

Finalement, peu avant 23h, cette soirée cauchemardesque a pris fin pour l’OL avec un départ du Vélodrome pour rejoindre l’aéroport. Mais, après avoir tenté de remettre le bus officiel en état de marche comme soufflé par une source proche du club avec notamment du carton pour réparer la vitre cassée, c’est finalement dans un bus de substitution que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont chercher à tourner la page de ce dimanche chaotique où sept individus, considérés comme faisant partie des fauteurs de trouble sur la voie publique, ont été placés en garde à vue. Le début d'un autre combat puisque l'OM et l'OL ont annoncé vouloir porter plainte suite à ces incidents.