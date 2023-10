Après l'annonce de l'annulation de la rencontre entre l'OL et l'OM, le club lyonnais est monté au créneau via un communiqué. Il annonce porter plainte rapidement.

Près d'une heure après l'officialisation de l'annulation de l'Olympico, l'OL a fait part de son désarroi face à la situation. "Une nouvelle étape vers le pire a été franchie", ce dimanche, indique le communiqué du club lyonnais après l'attaque du car du groupe professionnel, des six cars de supporters et de la blessure au visage de Fabio Grosso et de son adjoint Raffaele Longo. "Présents avec eux dans le car, les joueurs et le staff ont été également profondément marqués par la violence de cette attaque que condamne fermement l’Olympique Lyonnais."

Un accompagnement prévu pour ceux voulant porter plainte

Comme son président John Textor, l'OL affirme que les joueurs voulaient, dans un premier temps, disputer cette rencontre. Ces derniers se sont finalement rétractés sur l'avis des médecins et de leur diagnostic vis-à-vis de Fabio Grosso, "mais aussi des avis médicaux négatifs et de l’état psychique des joueurs", selon le communiqué rhodanien.

Surtout, l'OL annonce porter plainte dans les prochains jours et accompagner tous ceux voulant faire de même. "Enfin, l’Olympique Lyonnais regrette que ce type de situation se reproduise chaque année à Marseille et invite les instances à prendre la mesure de la gravité et de la répétition de ce type d’incidents avant qu’un drame encore plus grave ne se produise", annonce le communiqué du club.