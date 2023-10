Fabio Grosso et John Textor prennent la pose, le 18 septembre à Décines. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Quelques minutes après avoir expliqué la volonté des joueurs de l'OL de jouer la rencontre contre l'OM, John Textor s'est expliqué avec plus de clarté.

John Textor a d'abord expliqué que l'Olympique lyonnais voulait jouer le match de dimanche contre Marseille, malgré l'attaque des supporters adverses sur leur bus et la sérieuse blessure du coach Fabio Grosso. La Ligue de football professionnel a rapidement démenti ces faits, avant que le propriétaire de l'OL ne passe de nouveau devant la presse pour préciser son propos.

Une rétraction avec l'avis des médecins

Comme nous l'indiquions, la demande initiale des joueurs de l'OL était de jouer. "On a demandé l'opinion de tout le monde, le staff, les joueurs, ils voulaient disputer la rencontre, a commenté John Textor au micro de RMC. C'est ce que j'avais compris. J'ai vu l'arbitre dans la foulée, je suis d'accord avec sa position. Il fallait prendre en considération ce qui allait se passer dans le stade si la rencontre était annulée."

D'après nos informations, ce sont les médecins qui ont calmé le jeu, diagnostiquant des blessures plus graves que les joueurs ne l'imaginaient. John Textor confirme : "Il y avait une évaluation médicale à faire pour notre coach. L'opinion des joueurs a commencé à changer par la suite. On voyait que Fabio Grosso n'était plus lui-même dans le vestiaire." Pour l'heure, le coach lyonnais a été transporté à l'hôpital.