La rencontre entre l'OL et l'OM a été annulée suite au caillassage du bus des Gones. Les Lyonnais voulaient pourtant disputer le match.

Programmée à 20h45, la rencontre entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille a été annulée. Le bus de l'OL a été caillassé aux abords du Vélodrome. Fabio Grosso est apparu en sang, touché violemment au visage et au cuir chevelu. Pourtant, les Gones voulaient tout de même disputer cet Olympico à en croire le président John Textor : "Notre équipe voulait jouer, on était prêt."

Fabio Grosso transporté à l'hôpital

Au micro de Prime Video, l'homme d'affaires américain est revenu sur ces longues minutes d'attente. "La ligue nous a rapidement fait savoir qu’il fallait parler à l’équipe pour prendre une décision. Celle-ci était indépendante de notre volonté et de celle de l'OM", a-t-il expliqué, avouant de ne pas vraiment comprendre "ce qui se passait devant [lui]".

John Textor s'est dit "en colère", mais veut retenir les images d'Alexandre Lacazette dans le vestiaire lyonnais : "Je suis très fier de notre capitaine, c’était très émouvant. On a vu du sang sortir de sa tête il n’était pas très lucide." Son entraîneur Fabio Grosso, quant à lui, a été transporté à l'hôpital. Le président a donné de ses nouvelles, pas très rassurantes : "Il a reçu un avis médical, il n’arrive pas à tenir une conversation, je ne sais pas s‘il va bien."