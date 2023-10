Les incidents survenus avant OM - OL ne pouvaient pas rester dans la sphère footbalistique. Les politiques n'ont pas tardé à s'emparer du sujet en condamnant l'attaque du bus lyonnais.

Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, ou encore Grégory Doucet, maire de la capitale des Gaules, ont réagi ce dimanche aux événements en marge de la rencontre entre l'OL et l'OM. Pour rappel, le bus des joueurs lyonnais a été visé par plusieurs projectiles, brisant deux vitre et blessant sérieusement au visage Fabio Grosso, l'entraîneur des Gones. De quoi alerter les politiques.

Pour Bruno Bernard, cet incident n'en est pas un. "C'est une attaque de hooligans marseillais qui salissent le football et la ville de Marseille", a -t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Selon l'élu, supporter de l'OL, des décisions doivent être prises. "Ils doivent être bannis du football et traduits en justice." À noter qu'il avait posté ce message avant l'annulation officielle de l'Olympico.

"Violences inacceptables"

Amélie Oudéa-Castera, quant à elle, a partagé un long communiqué. "Ces actes inadmissibles nient les valeurs mêmes du football et du sport, et leurs auteurs doivent tous être retrouvés et sévèrement sanctionnés. Sept premiers suspects ont d'ores et déjà été interpellés, rappelle la ministre des Sports. [...] Ces agissements marqués par la bêtise et la haine, qui n’ont rien à voir avec le sport, doivent être éradiqués avec la plus grande détermination par le collectif de tous les acteurs, publics et privés, qui aiment véritablement le sport et doivent s’unir plus fermement que jamais pour le défendre."

Parmi les autres réactions d'élus, le maire de Lyon, Grégory Doucet, y est aussi allé de son message sur les réseaux sociaux. Il dénonce les "violences inacceptables" et souhaite un prompt rétablissement à Fabio Grosso.