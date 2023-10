En plus des incidents hors du stade dimanche soir, des gestes déplacés ont été vus dans le parcage de l’OL. Mis au courant, le club a immédiatement demandé les images de surveillance pour identifier les individus.

Dans cette soirée chaotique où l’image de la Ligue 1 n’en ressort pas grandie à l’échelle de l’Hexagone et même européennes, les personnes se présentant comme supporters de l’OM ne sont pas les seuls dans l’œil du cyclone. Dimanche soir, certains individus présents dans le parcage de l’OL au Vélodrome ont trouvé le moyen de faire parler d’eux. Dans une bataille des mots et des gestes avec les supporters du Virage Nord marseillais, une dizaine de Lyonnais se sont accrochés au filet séparant les deux tribunes pour en découdre, sans succès. Comme ce qui avait déjà pu être observé lors du déplacement à Reims au début du mois d’octobre, des saluts nazis ont aussi fait leur apparition.

"Des comportements inacceptables et condamnables"

Des mimiques de singe et la présentation de passeport pour montrer leur fierté d’être français ont également été observés dans le parcage. Des gestes dont la plupart des supporters présents se désolidarisent, mais qui a poussé l’OL à agir rapidement. Malgré la nuit chargée pour trouver des bus et rapatrier tout le monde en sécurité à Lyon, le club lyonnais est passé tout de suite à l’action. "Dès que les images ont été portées à notre connaissance, on a immédiatement demandé les images de surveillance pour effectuer des rapprochements et regroupement afin d’identifier les individus qui ont eu des comportements inacceptables et condamnables, et qui ne représentent pas les valeurs du club et de la ville de Lyon", comme l’a confié un responsable du club à Olympique-et-Lyonnais ce lundi matin.