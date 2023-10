Au lendemain des incidents en marge d’OM - OL, Gérald Darmanin a confirmé l’arrestation de neuf individus. Néanmoins, le ministre de l’Intérieur en appelle à la responsabilité des clubs et des supporters.

On aurait très clairement préféré parler du match quel que soit le score final ce lundi matin. Malheureusement, c’est bien d’extra sportif dont il est question au lendemain du match reporté entre l’OM et l’OL. Le choc de la 10e journée de Ligue 1 n’a jamais débuté dimanche soir en raison de l’attaque des bus des joueurs et supporters de l’OL en marge de la rencontre. Avec notamment un Fabio Grosso obligé de se faire poser 12 points de suture en urgence, la tenue de cette rencontre ne pouvait avoir lieu. Les incidents à l’extérieur du Vélodrome ont été condamnés par les deux clubs et la préfète des Bouches-du-Rhône avait annoncé l’interpellation de sept individus dimanche.

Quelques heures après, ce chiffre a été revu à la hausse et pourrait l’être encore au cours de la journée. "Neuf personnes ont été interpelées depuis dimanche soir. Il faut condamner durement ces personnes, a déclaré Gérald Darmanin ce lundi sur BFM. Je pense que c’est au club de gérer leurs supporters, j’espère que nous aurons de la justice des peines de prison les plus importantes possible. Depuis le début de la saison, j’ai interdit trois déplacements de supporters, dont deux fois pour ceux de l’OM malheureusement. Je ne vais pas maintenant interdire les supporters locaux de venir à domicile ou les équipes adverses de venir. Arrêtons la violence dans le football."

"Pas normal d'avoir 500 policiers déployés pour un match de foot"

S’il salue les prises de parole du club marseillais dans cette affaire, le ministre de l’Intérieur ne veut malgré tout pas que la faute soit rejetée sur les moyens mis par les autorités. Gérald Darmanin estime que "ce n’est déjà pas très normal dans un monde classique" d’avoir un "demi millier de gendarmes et policiers déployés pour un match de foot. Il y avait des motards, des policiers, des CRS qui encadraient les bus de supporters et joueurs. Est-ce qu’il n’y a pas une responsabilité des supporters ? Des clubs ? Des gens ont lancé des canettes sur un bus, est-ce que vous pensez que c’est de la responsabilité des policiers ? Non, c’est celle de ceux qui jettent la canette sur le bus."