OM - OL : des sanctions peuvent-elles être prises contre les clubs ?

Quand Gérald Darmanin en appelle à la responsabilité des clubs de gérer leurs supporters, l’OM ne devrait pas être jugé responsable des heurts commis à l’extérieur du Vélodrome.

Un Olympico victime de la bêtise de certains individus, ce n’est malheureusement pas la première que ce scénario intervient. Dimanche soir, le match entre l’OM et l’OL prévu à 20h45 n’a jamais commencé à cause des incidents qui ont éclaté sur le chemin du bus de l’OL et de ses supporters. Fabio Grosso, le visage en sang, et son adjoint également touché, la décision a été prise de ne pas jouer le match lors d’une réunion de crise qui s’est tenue à l’intérieur du Vélodrome.

Ces incidents renvoient forcément au triste match qui s’était tenu il y a deux ans au Parc OL et au lancer de bouteille en direction de Dimitri Payet après à peine cinq minutes de jeu. Le match avait été suspendu, puis rejoué à huis clos avec un point en moins pour l’OL. Face aux heurts de dimanche, l’OM peut-il connaitre pareille sanction ? Dans le communiqué annonçant le report du match, la LFP a annoncé qu’il "appartiendra désormais à la Commission des Compétitions de se prononcer sur le sort de cette rencontre par application de l’article 544 du règlement des compétitions."

L'OL sanctionné pour les gestes racistes ?

Seulement, dans les faits, l’OM ne peut être tenu responsable des agissements intervenus dans le centre de Marseille. À la différence du jet de bouteille qui s’était produit dans l’enceinte de Décines, les incidents de dimanche se sont produits à l’extérieur du Vélodrome et relève donc de la responsabilité des autorités publiques, au premier rang desquels la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Malgré les dires de Gérald Darmanin lundi sur BFM qui en appelle à la responsabilité des supporters et des clubs, l’OM ne devrait pas être sanctionné sportivement. Comble de l’histoire, l’OL pourrait bien se voir rappeler à l’ordre suite aux agissements racistes de certains individus dans le parcage visiteurs. La LFP a précisé que ces gestes seront étudiés par la commission de discipline sur la base des rapports qui lui seront envoyés.