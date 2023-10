La FIFA réagit aux incidents en marge d’OM - OL

Quelques heures après les incidents ayant empêché la tenue d’OM - OL, le président de la FIFA, Gianni Infantino, est sorti du silence. Il dénonce la violence dans le foot et espère des "mesures appropriées".

C’est une nouvelle publicité dont ce serait bien passée la Ligue à l’heure où elle cherche des candidats à son appel d’offres pour les droits TV. Dimanche soir, l’image du championnat de France en a encore pris un coup avec les incidents qui ont éclaté avant OM - OL. Bien évidemment, cela n’est le fruit que de quelques individus dont la bêtise est proportionnelle à la déception des amoureux de foot. Néanmoins, les images des bus de l’OL et surtout du visage en sang de Fabio Grosso ont largement dépassé les frontières françaises ce lundi. Le président de la Fifa Gianni Infantino a affirmé qu'"il n'y a absolument pas de place pour la violence dans le football" dans un message posté sur Instagram dans la nuit de dimanche à lundi.

Infantino a adressé son soutien à l'entraîneur italien de l'OL, Fabio Grosso, et en a également profité pour mettre la justice française devant ses responsabilités. Il estime que "de tels événements, comme ceux survenus à Marseille avant le match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, n'ont pas leur place dans notre sport ni dans notre société et j'en appelle aux autorités compétentes pour veiller à ce que les mesures appropriées soient prises." Cette position partagée a été partagée par les différents acteurs dans le dossier comme Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur.