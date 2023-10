Au lendemain des incidents lors de l’OM et l’OL, le directeur général de la LFP est sorti du silence. Il condamne les agissements, mais assure que cela n’est pas suffisant pour éradiquer le problème.

La désolation. Depuis bientôt vingt-quatre heures, la scène de violence autour de l’arrivée du bus des joueurs de l’OL a fait le tour des réseaux sociaux et des rédactions européennes. Forcément, l’image du championnat se retrouve une nouvelle entachée après les événements survenus lors de Montpellier - Clermont et un pétard lancé vers le gardien clermontois. Une fois le match officiellement reporté, les deux clubs que sont l’OM et l’OL n’ont pas manqué de condamner les agissements et vouloir porter plainte.

Hormis le communiqué annonçant le report, il manquait encore une réaction de la LFP. C’est désormais chose faite avec la prise de parole d’Arnaud Rouger, directeur général de la LFP. "Cela va de soi, la Ligue condamne fermement les incidents, a-t-il déclaré chez nos confrères de RMC. Maintenant, condamner, c’est le minimum, et cela ne suffit pas. Il faut agir. Il faut des sanctions fortes. Le plus important, c’est donc de sanctionner très durement les coupables. En la matière, la Ligue ne faiblit pas. Nous sommes sûrement une des instances les plus répressives en Europe."

"Nous sommes aux côtés de l'État"

À l’heure où les autorités publiques et notamment le ministère de l’Intérieur renvoie une partie de la responsabilité de ces incidents sur les clubs et leurs supporters, la LFP assure travailler main dans la main avec les autorités pour éradiquer au mieux ces fléaux, même si les incidents "ont eu lieu à 500 mètres du stade et cela ne relève pas de la responsabilité de la LFP." Condamnant également les actes racistes de certains individus lyonnais présents dans le parcage visiteurs, Arnaud Rouger assure "qu’en matière de prévention, d’action et de répression, la Ligue effectue un travail reconnu de tous, et notamment par les services de L’État. Comme pour chaque incident, nous sommes aux côtés de l’État et nous soutenons pleinement les déclarations de Gérald Darmanin qui demande une plus grande fermeté de la justice à l’égard des auteurs de ces actes d’une particulière gravité."

Comme l’OM et l’OL, la LFP va porter plainte et se constituer "partie civile dans ce dossier, comme nous le faisons systématiquement en cas d’incidents graves."