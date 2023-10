(Photo by Christophe SIMON / AFP)

Malgré l'annulation d'un match dont il partait favori, l'OM s'est montré classe en adressant un prompt rétablissement à Fabio Grosso, coach de l'OL blessé. Le club marseillais condamne les incidents de la soirée.

L'OM avait toutes les raisons de croire à une victoire face à son rival lyonnais, en mauvaise posture en Ligue 1, ce dimanche. Pourtant, après l'attaque du bus de l'OL et la blessure de Fabio Grosso, les Phocéens semblent ne jamais avoir forcé la décision adverse en tentant de maintenir l'Olympico malgré tout.

Une plainte contre X prévue

Après l'annonce de l'annulation, Pablo Longoria, président marseillais, était déjà apparu dans une colère noire. "C’est impensable, inadmissible, ça ne peut pas arriver de faire cela à Fabio Grosso, que je connais bien. Avec 65 000 personnes et des inconscients en dehors du stade, cela n’a pas la place dans notre société, c’est complètement inadmissible", avait déjà lâché le dirigeant espagnol au micro de Prime Video.

Quelques minutes plus tard, l'OM a communiqué de manière plus officielle, mais sans pour autant se cacher. "L’Olympique de Marseille déplore les incidents inadmissibles qui se sont déroulés ce soir aux environs du stade Orange Vélodrome, à l’encontre du car de l’équipe professionnelle ainsi que des cars de supporters de l’Olympique Lyonnais", a indiqué le club phocéen.

L'OM "souhaite un prompt rétablissement" à Fabio Grosso et "condamne fermement ces comportements de violence qui n’ont aucunement leur place dans le monde du football et dans la société". Le club va porter plainte contre X pour retrouver les coupables du caillassage et pour réparation du préjudice subi.