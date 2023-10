L'OL se déplace au Vélodrome pour affronter l'OM ce dimanche. En mal de points, les Gones peuvent-ils vraiment espérer une victoire chez leur meilleur ennemi ?

Parmi les nombreuses phrases prémâchées dans le monde du football, on dit souvent que les grands joueurs se révèlent lors des grands moments, lorsque les matchs comptent réellement ou que la lumière des projecteurs est braquée sur eux. Ce dimanche (20h45), les Lyonnais vont devoir montrer dans quelle case doivent-ils être rangés. Derniers de Ligue 1, on ne peut pas vraiment dire que les joueurs de l'OL soient aussi grands que ça. Pourtant, à l'évocation du nom d'Alexandre Lacazette, de Corentin Tolisso, d'Anthony Lopes, il n'y aurait rien d'infamant à le penser. Et si la spirale infernale s'inversait grâce à une victoire de prestige pour eux ?

Reprendre confiance

Après un début de saison complètement raté, les raisons d'être optimistes pour les hommes de Fabio Grosso ne sautent pas aux yeux. Les défaites contre le Paris Saint-Germain ou Clermont n'ont presque pas laissé de goût amer, comme si la place de lanterne rouge était finalement la plus méritée. À deux points des Auvergnats (qui comptent un match en moins), un succès au Vélodrome permettrait de leur laisser le bonnet d'âne, au moins provisoirement. Lorsque l'air manque, toute respiration, aussi infime soit-elle, est bonne à prendre.

Après une semaine aussi mouvementée, une victoire lyonnaise en terre marseillaise relèverait presque du miracle. Pas tant que ça à en croire Fabio Grosso qui s'est même permis le luxe de supprimer la séance d'entraînement de mardi - qui "n’était pas fondamentale" selon lui - pour partir à la recherche d'une hypothétique taupe. Une chose est sûre, pour s'imposer au Vélodrome, il faudra une union sacrée intégrale. Afin de prouver qu'ils sont si grands, les joueurs devront se ranger derrière leur coach. Absents du groupe, Rayan Cherki, Duje Ćaleta-Car et Ainsley Maitland-Niles, quant à eux, ne pourront pas s'exprimer comme ils l'auraient sûrement souhaité.

L'OM, meilleur relanceur

Derniers du championnat, les Gones sont, à juste titre, la risée médiatique et populaire depuis l'ouverture de la saison. Cette situation ne doit tout de même pas faire oublier les quelques tempêtes survenues dans la cité phocéenne dernièrement. Avant l'arrivée de Gennaro Gattuso, il y a eu la démission de Marcelino après des supposées menaces de mort de la part de supporters marseillais. De la même façon, si l'OL ne compte toujours aucune victoire, son adversaire du week-end, huitième de Ligue 1, n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matches en championnat.

Du côté des dernières confrontation, l'avantage est encore côté marseillais avec deux victoires consécutives. Avant cela, il fallait tout de même remonter à avril 2008 (!) pour voir deux succès de suite des Phocéens dans cet Olympico. Surtout, l'OM reste une équipe habituée à relancer des adversaires en méforme. Le Vélodrome a récemment été le théâtre de deux 0-3 en faveur de l'Olympique lyonnais (en 2022 et 2019) et reste une scène sur laquelle les acteurs à domicile peuvent être tétanisés par la pression en tribune. Après avoir perdu de nombreux points chez eux sous les ordres d'Igor Tudor, les Marseillais se sont repris cette saison sans la moindre défaite à déplorer. Sans pour autant affronter de grandes équipes certes. À voir désormais si l'OL en est encore une.