OL : la mise au point de Grosso sur la réunion de mardi

À deux jours du déplacement à Marseille, Fabio Grosso est logiquement revenu sur les péripéties du début de semaine à l’OL. L’entraîneur estime que ce qui se dit dans le vestiaire ne doit pas sortir.

Il se savait attendu sur le sujet et a choisi de le mettre de côté très rapidement afin de se concentrer sur l’OM. Présent ce vendredi en conférence de presse à Décines, Fabio Grosso n’a pas échappé aux questions concernant les turbulences du début de semaine au centre d’entraînement. Entre fuites dans la presse, entraînement annulé et recherche de taupes, les journées de lundi et mardi n’ont pas été de tout repos après déjà un fiasco sportif (1-2) dimanche contre Clermont.

Les sourires et rires à l’entraînement vendredi ont forcément tranché avec l’ambiance délétère peinte depuis plusieurs jours. Néanmoins, l’entraîneur italien a tenu à faire une mise au point. "On a parlé avec les joueurs, j’ai voulu parler avec eux parce que le vestiaire est quelque chose de sacrée pour moi. Les choses qui se disent dans le vestiaire ne doivent pas sortir, regrette le coach. Je n'aime pas faire du théâtre, mais faire mon travail du mieux possible. C’est quelque chose que je n’ai pas aimé parce que le vestiaire est un lieu dans lequel on construit le futur. C’est déjà très difficile et si en plus, on se met en danger tout seul, ce n’est pas bon."

"Il faut parler, parler fort des fois"

Ayant estimé qu’un entraînement "n’était pas fondamental" après cette réunion collective, Fabio Grosso concède que le climat autour de l’équipe "n’aide pas pour le sportif parce qu’on est dans une situation difficile." Seulement, cette discussion dans l’intimité du vestiaire aurait eu le mérite de crever certains abcès face à la situation et au début d’aventure de l’Italien entre Rhône et Saône.

S’il avait d’abord rendu une réponse travaillée au début de la conférence, les minutes face à la presse ont permis d’en apprendre un peu plus sur cette réunion. "Il y a des moments où il faut se parler, se dire les choses pour construire. Il faut chercher les défauts. Ça a créé beaucoup de chaos autour de ça, mais ce sont des choses naturelles qui arrivent dans une équipe, parler, parler fort des fois. Le plus important est de se dire les choses comme on les a dites mardi. Les joueurs ont bien compris comme je pense et il faut aller dans l’avant." Cela commence par le déplacement à Marseille dès dimanche (20h45).