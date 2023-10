OL - ASVEL : Parker réitère son désir d'investir dans l’Arena

Présent jeudi à Villeurbanne pour la présentation du nouvel entraîneur de l’ASVEL, Tony Parker est revenu sur la potentielle vente de l’Arena. Le président du club villeurbannais a une nouvelle fois fait part de son intérêt pour un rachat.

Tout comme l’OL, l’ASVEL s’est également mis à l’heure italienne. Quelques jours après avoir licencié TJ Parker de son rôle de coach, le club villeurbannais a officialisé l’arrivée du sélectionneur italien Gianmarco Pozzecco. En bons cousins, l’OL et l’ASVEL se suivent donc avec des résultats sportifs en berne cette saison et un changement de coach. Présent jeudi à Villeurbanne pour présenter son nouvel entraîneur, Tony Parker a également été interrogé sur l’extra-sportif qui pouvait toucher l’ASVEL ces dernières semaines. Avec notamment une potentielle arrivée dans l’Arena de Décines. "Bien sûr qu’on est intéressé, a répété une fois de plus le président du club de basket. On est dans les discussions et quand j’aurai quelque chose à vous annoncer, vous serez les premiers informés (sourires). Mais bien sûr que c’est quelque chose qui pourrait être génial pour notre club. Etre propriétaire de sa propre salle, c’est forcément toujours très intéressant."

Dans la volonté de l’OL Groupe de vendre en totalité ou partiellement certains actifs non-essentiels, Tony Parker a vu une opportunité de placer un dossier sur la cession de l’Arena. L’ASVEL va déjà jouer onze de ses matchs d’Euroligue cette saison mais pourrait bien devenir définitivement propriétaire de la salle de Décines. En tout cas, ça discute entre John Textor et Tony Parker. Les deux ont déjà discuté notamment lors du match entre l’OL et Lorient il y a trois semaines.