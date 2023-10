Avec l’OM, l’OL attaque un calendrier infernal d’ici la trêve

Lanterne rouge du championnat, l’OL est dans de sales draps. La situation peut-elle s’améliorer ? Le calendrier d’ici à la mi-décembre est loin d’être des plus favorables.

Cela devait être un tournant. Un déclic dans le début de saison raté de l’OL. En recevant Lorient et Clermont coup sur coup en octobre, la formation lyonnaise devait profiter de ses confrontations contre des concurrents directs au maintien pour sortir la tête de l’eau. Résultat ? Seulement un point de pris sur six possibles et une défaite qui a forcément laissé des marques. Après ces deux échecs, les Lyonnais se déplacent à Marseille pour la 10e journée de Ligue 1.

Est-ce qu’un Olympico peut permettre aux joueurs d’être eux-mêmes et de livrer une prestation bien plus en adéquation avec "la qualité de l’effectif" comme décrite dimanche par John Textor ? Henrique a sa petite idée sur la question. "On sait que c’est un match autour duquel il y a une grande rivalité. Je connais bien cette rivalité, mais ça fait du bien de jouer et gagner ces matchs. Il nous faudra du courage, car on sait que c’est un match important, on sait qu’on doit gagner les trois points."

Les 8 matchs de l'OL avant la trêve hivernale

En gagnant, l’OL doublerait son capital point depuis le début de la saison, mais surtout prendrait un minimum de confiance avec un calendrier qui s’annonce corsé d’ici à la trêve de décembre. Car, c’est tout le paradoxe de ce premier quart de la saison. L’OL n’a sur le papier rencontré que des équipes qui n’étaient pas destinées à jouer le haut du tableau jusqu’au mois de mai.

Les aléas des uns et des autres font que ce n’est pas vraiment la réalité, mais les huit rencontres qui arrivent ne seront pas une partie de plaisir. "Ce match contre l'OM peut nous aider à inverser la tendance de par le contexte, a réagi Grosso. Les résultats n’arrivent pas tout seul, il faut aller les chercher, avec de l'envie, de la fatigue, de l’effort." Rien ne sera de toute façon donné aux Lyonnais. Mais avec Marseille, Rennes, Lille, Lens ouencore Monaco, difficile de se montrer optimisme. D’où l’intérêt d’enclencher la première dimanche à Marseille et dans une semaine contre le FC Metz…