Sara Dabritz avec l’Allemagne contre la Colombie à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour la troisième journée de la Ligue des Nations, l’Allemagne affronte le pays de Galles (17h45). Absente lors du dernier rassemblement, Sara Däbritz retrouve une place de titulaire.

Un drame familial début septembre avait eu raison du début de saison de Sara Däbritz avec l’OL, mais aussi de sa présence avec l’Allemagne lors du premier rassemblement international 2023-2024. De retour depuis un peu plus d’un mois avec les Fenottes, la milieu n’a pas retrouvé une place de titulaire entre Rhône et Saône. Néanmoins, Däbritz peut s’offrir une bulle d’oxygène avec la sélection.

De retour avec l’Allemagne pour ce rassemblement d’octobre, elle est de retour dans le onze de départ pour affronter le pays de Galles. Sans Alexandra Popp, blessée ces dernières heures, la sélection allemande aimerait ne pas connaitre de nouveau faux pas dans cette Ligue des Nations. Si elle avait largement battu l’Islande (4-0), l’Allemagne avait mordu la poussière contre le Danemark, après une Coupe du monde déjà ratée.

Sara Däbritz ne sera pas la seule Lyonnaise à jouer en Ligue des Nations ce vendredi. En plus des internationales françaises qui affrontent la Norvège à 19h, les Pays-Bas seront aussi sur le pont à 20h45. Avec Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola retenues, les Bataves affrontent l’Écosse avec l’espoir de reprendre la première place du groupe 1 alors que la Belgique, leader, affronte l’Angleterre, troisième et championne d’Europe en titre.