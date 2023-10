Mercato : Henrique n’a "pas encore parlé prolongation" avec l’OL

Arrivé à l’OL en juin 2021, Henrique a fait l’unanimité dans le vestiaire par sa mentalité. En fin de contrat à l'issue de la saison, le Brésilien a avoué que les discussions n’ont pas démarré pour prolonger.

En deux saisons à l’OL, il n’a joué que 34 matchs. Pourtant, si l’on interroge l’environnement lyonnais concernant Henrique, il n’y aura que des choses positives qui en ressortiront. Remplaçant depuis son arrivée libre en juin 2021, le latéral gauche est ce que l’on appelle un joueur de vestiaire. Un élément qui est conscient qu’il ne sera pas un titulaire, mais dont la mentalité est irréprochable, qu'il joue ou non. Toujours le sourire malgré sa situation personnelle, Henrique a prouvé une fois de plus vendredi en conférence de presse qu’il était devenu un vrai Lyonnais avec les années. "J’aime trop ce club-là et la ville parce que je le répète toujours, ma fille est une petite Lyonnaise. Je suis fier de le dire. Je suis très content d’être ici et on verra ce qu’il se passe par la suite."

"L'OL m'a redonné l'envie de jouer au foot"

Quelle sera cette suite d’ailleurs ? Ayant signé un contrat de trois ans en provenance de Vasco de Gama, Henrique sera libre de s’engager où bon lui semble à partir de janvier 2024. Quand l’OL est à la recherche de soldats avec une mentalité exemplaire, le Brésilien semble rentrer dans cette catégorie malgré un statut de remplaçant. Seulement, à l’heure actuelle, une prolongation n'est pas à l’ordre du jour. "Malheureusement, personne n’a parlé avec moi encore. Ici, c'est un rêve pour moi. Depuis que je suis arrivé, c’est un rêve parce que l’OL m’a redonné l’envie de jouer au foot, de faire des grandes choses avec de grands joueurs dans le vestiaire." Une fois la crise sportive résolue, les choses pourraient peut-être bouger.