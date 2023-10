Delphine Cascarino, Griedge Mbock et Wendie Renard après la qualification contre les Pays-Bas (Photo by Lindsey Parnaby / AFP)

Après 90 minutes avec l’OL dimanche dernier, Griedge Mbock va connaitre sa première titularisation avec l’équipe de France ce vendredi contre la Norvège. Comme au bon vieux temps, elle reformera le tandem avec Wendie Renard.

Elle se tenait prête à toute éventualité ce vendredi (19h, France 4) contre la Norvège. Et elle a bien fait. Un mois et demi après son retour avec les Bleues, Griedge Mbock va connaitre sa première titularisation en sélection depuis sa grave blessure en septembre 2022. Pour le match de Ligue des Nations contre la nation scandinave, Hervé Renard a décidé de reformer le duo intraitable de ces dernières années à l’OL. Aux côtés de Wendie Renard, capitaine, Griedge Mbock va donc retrouver une place de titulaire chez les Bleues. Une bonne nouvelle après les 90 minutes jouées contre Reims et qui ont dû peser dans la réflexion du sélectionneur.

Bacha au milieu avec Henry et Geyoro

En plus des deux défenseuses centrales, trois autres joueuses de l’OL font partie du onze de départ couché par Hervé Renard ce vendredi au Ullevaal Stadium d’Oslo. Si Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani poursuivent sur le front de l’attaque avec Juliette Dufour, Selma Bacha continue, elle, d’explorer les postes. Après latérale et ailière gauche, la Lyonnaise devrait occuper un rôle plus central dans le milieu de terrain. Selon la composition annoncée par la FFF, Bacha fera équipe avec Amandine Henry et Grace Geyoro dans l’entrejeu français. Vicki Becho et Amel Majri débutent sur le banc.

La composition des Bleues : Picaud - De Almeida, Mbock, Renard (cap), Karchaoui - Geyoro, Henry, Bacha - Diani, Le Sommer, Dufour