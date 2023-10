D1 : l’OL recevra Dijon le 17 novembre et ira à Guingamp le 26

Après le Paris FC et Montpellier, l’OL féminin affrontera Dijon et Guingamp au mois de novembre en championnat. La programmation des deux rencontres est tombée ce vendredi.

Sonia Bompastor et ses joueuses connaissent désormais le programme complet de leur mois de novembre. Si les adversaires étaient déjà connus depuis le tirage au sort des poules de la Ligue des champions, il restait encore à connaitre les programmations de deux derniers matchs de championnat. C’est chose faite depuis ce vendredi avec les jours et horaires dévoilés pour les matchs contre Dijon et Guingamp. Comme c’est le cas depuis le début de la saison, l’OL féminin aura droit à des rencontres programmées en soirée. Après le match de Ligue des champions à Prague le 14 novembre, les Fenottes enchaineront rapidement en D1 féminine puisqu’elles accueilleront Dijon seulement trois jours après à Décines. Pour cette 8e journées, l’OL jouera le vendredi 17 novembre à 21h.

Après cette rencontre contre les Bourguignonnes, le club lyonnais recevra Saint Pölten au Parc OL le 22 novembre (18h45) avant de retrouver le championnat. Juste avant la dernière trêve internationale de l’année 2023, les coéquipières de Wendie Renard se rendront en Bretagne le dimanche 26 novembre. Elles affronteront à 21h Guingamp avec une programmation qui risque encore de ne pas s’attirer la sympathie de Sonia Bompastor.