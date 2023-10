Dans les temps difficiles que vit l'OL, Henrique assure que le vestiaire est derrière Fabio Grosso, mais surtout le projet lyonnais.

Vendredi, lors de l’entraînement matinal, il y avait des sourires et des rires. Certains diront qu’avec la situation actuelle du club, cela ne semble pas forcément opportun. Néanmoins, cela peut aussi dénoter une ambiance loin du climat glacial avancé en début de semaine. En plus de la crise sportive avec les trois points en neuf matchs, l’OL doit faire face avec des fuites dans le vestiaire, ayant notamment eu pour conséquence de déclencher le courroux de Fabio Grosso mardi après-midi.

La fameuse recherche de la taupe occupe aujourd’hui le quotidien extérieur de l’OL. Tout sauf une surprise pour Henrique, bien conscient que le climat autour du club n’aide pas forcément. "On sait que beaucoup de choses sortent quand on ne gagne pas. Ce n’est pas une bonne chose pour nous, regrette le latéral gauche lyonnais. Il faut être concerné par le projet du club. C’est difficile pour les supporters, le club, les gens qui travaillent. On est tous dans la sauce. Il faut être solidaire pour toutes ces personnes qui supportent et travaillent dans le club."

"Grosso aime le club et donne l'exemple"

À l’heure où des rumeurs font état d’un vestiaire qui aurait déjà lâché Fabio Grosso, c’est bien une unité collective qui est mise en avant. Henrique a rappelé que l’effectif de l’OL faisait "partie du même projet" et que l’opération maintien est forcément aujourd’hui l’objectif a minima d’ici à la trêve. En tout cas, avec Fabio Grosso, le Brésilien assure avoir trouvé un entraîneur qui montre l’exemple et pas seulement sur le terrain dans ses consignes. "Il apporte beaucoup d’envie, il veut apporter des bonnes choses à l’OL. Il aime le club. Il donne l’exemple et il faut le suivre. Il prend du temps pour expliquer ce qu’il veut, même s’il n’en a pas forcément le temps." Alors pas de défiance du vestiaire envers l’entraîneur lyonnais ? Mensonge d’après Henrique. "Bien sûr qu’il est soutenu, il faut jouer pour le projet de l’OL."