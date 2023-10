Après l'OL, Mbock veut "enchaîner" avec les Bleues

Griedge Mbock à l’entraînement avec les Bleues (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant joué 90 minutes contre Reims dimanche, Griedge Mbock continue de monter en puissance. La défenseuse de l’OL veut profiter du rassemblement avec les Bleues pour enchaîner.

Il y a eu les premières minutes, puis la première titularisation et enfin depuis dimanche dernier, les premières 90 minutes. Depuis le début de la saison, Griedge Mbock continue doucement, mais sûrement, son retour vers le haut niveau après sa longue blessure la saison dernière. À l’OL, la défenseuse peut compter sur Sonia Bompastor pour ne pas précipiter trop rapidement les choses après trois des quatre dernières saisons tronquées par de graves blessures. Ayant retrouvé son sourire si communicatif en même temps qu’elle retrouvait les terrains, Mbock a également vu Hervé Renard lui envoyer des signaux plus que positifs.

Malgré un retour à la compétition ces dernières semaines, le sélectionneur des Bleues n’a pas hésité à la retenir pour le rassemblement de septembre et une nouvelle fois en cette fin octobre. "J'ai eu la chance d'arriver dans une équipe où ils m'ont tout de suite mise à l'aise, que ce soit le staff ou les joueuses, a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe. J'ai senti beaucoup de bienveillance. Le staff s'est toujours mis à disposition si j'avais besoin de quoi que ce soit. C'est beaucoup de communication, de bienveillance."

Sera-t-elle titulaire ce vendredi face à la Norvège ? Réponse à 19h mais une chose est sûre, Griedge Mbock ne croisera pas le chemin d’Ada Hegerberg. D’un commun accord entre toutes les parties, l’attaquante a préféré rester à l’OL pour poursuivre son retour en forme alors que se profile la Ligue des champions avec les Fenottes. De quoi changer les plans français ? "On sait qu'Ada est une joueuse de classe mondiale. Elle va manquer à son équipe. Nous sommes venues dans l'optique de gagner, qu'elle soit là ou pas. Ce sera notre premier job. On sait que c'est une équipe qui a un style de jeu plutôt direct avec des joueuses athlétiques. On s'attend à une rencontre assez disputée, dans le combat."