En soins depuis le début de semaine, Anthony Lopes avait été touché avant OL - Clermont. Le portier lyonnais était bien présent ce vendredi, à deux jours de l’Olympico.

De la friture sur la ligne dans le vestiaire lyonnais ? A regarder l’entraînement collectif de ce vendredi, ce n’est pas vraiment ce qui en ressort avec des sourires et des rires sur certains exercices ludiques mis en place par le staff de l'OL. Sous le soleil de Décines, 24 joueurs ont pris par à la séance du jour en préparation du déplacement à Marseille dimanche soir (20h45). Pour ce choc sur le papier de la 10e journée de Ligue 1, Fabio Grosso va pouvoir compter sur un groupe au complet une fois de plus. Ce vendredi, tous les joueurs initialement retenus pour le match contre Clermont étaient présents renforcés par Achraf Laaziri et Mamadou Sarr. Etant épargné par les blessures et suspension de ses joueurs, Fabio Grosso n’aura que l’embarras du choix.

Groupe au complet aussi chez les joueurs avec 24 joueurs sur le pont avant #OMOL

Pas de El Arouch chez les pros ni en réserve #OL pic.twitter.com/dxJB3wibih — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) October 27, 2023

Pour ce qui est du poste de gardien, l’entraîneur italien pourra normalement compter aussi sur Anthony Lopes. Le portier de l’OL était en soins en début de semaine après avoir été touché dans un choc aérien avec Mama Baldé à la veille de la réception de Clermont. Apparu pour la première fois depuis sa blessure au visage sans masque, Lopes a participé ce vendredi à l’entraînement des gardiens avec Rémi Riou et Justin Bengui avant de prendre part aux exercices collectifs et notamment ceux des coups de pied arrêtés.

Touché avant Clermont et en soins en début de semaine, Lopes est bien présent à l’entraînement à deux jours de l’Olympico #OMOL pic.twitter.com/HkEOdzoLfr — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) October 27, 2023

Le groupe de l’OL présent vendredi : Bengui, Lopes, Riou - Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O'Brien, Tagliafico, Sarr, Laaziri - Akouokou, Alvero, Caqueret, Diawara, Lepenant, Maitland-Niles, Tolisso - Baldé, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah,