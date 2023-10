Dumornay (OL) s’offre un quintuplé avec Haïti

Dans le deuxième match des qualifications pour la Gold Cup, Haïti n’a fait qu’une bouchée de Saint Kitts et Nevis (0-11). Melchie Dumornay a inscrit cinq buts dans la victoire haïtienne. De son côté, Lindsey Horan a concédé le nul avec les États-Unis.

Une victoire claire, nette et sans bavure. Jeudi, Haïti ne voulait pas tomber dans le piège de Saint Kitts et Nevis et s’en est sortie sans encombre, mais plutôt avec un festival offensif. Face à la modeste nation adverse, Haïti a fait respecter la hiérarchie avec une très, très large victoire 11-0 à l’extérieur. Avec six points en deux matchs, les joueuses de Frédéric Gonçalvez reprennent les commandes de leur groupe dans ces qualifications pour la Gold Cup. Elles pourront prendre le large dès dimanche avec le match retour contre Saint Kitts et Nevis, à domicile cette fois-ci, avant de retrouver le Costa Rica fin novembre pour la finale de groupe.

Les États-Unis d'Horan tenus en échec

Dans cette large victoire, Melchie Dumornay a confirmé son très bon début de saison avec l’OL. Rapidement intégrée dans le jeu lyonnais, la polyvalente joueuse a repris son costume de star de la sélection haïtienne après avoir fait l’impasse sur le dernier rassemblement. En ouvrant la marque dès la 13e minute, la Lyonnaise a évité toute mauvaise surprise à ses coéquipières. Derrière ?

Un quadruplé en seulement une mi-temps avant d’inscrire un cinquième but personnel à vingt minutes de la fin, juste avant de céder sa place à Dani Étienne. Si Dumornay a été à la fête dans la nuit de jeudi à vendredi, Lindsey Horan s'est, elle, contentée d'un match nul. La rencontre amicale entre les États-Unis et la Colombie n'a pas réussi à se débloquer avec un score nul et vierge (0-0).