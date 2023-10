OL : Textor dans le déni ou stratégie de communication ?

Les déclarations de John Textor après la défaite contre Clermont n’ont laissé insensible personne. En annonçant ne pas penser à la Ligue 2, le propriétaire américain est apparu déconnecté de la situation à l’OL. Vrai déni ou simple stratégie positive ?

On lui a assez reproché de ne pas prendre la parole que celle de dimanche risque de faire encore parler quelques jours. En se présentant à la presse après la défaite contre Clermont, John Textor était forcément attendu. Lui qui avait plutôt réussi ses examens de communication au moment de son arrivée à Lyon enchaîne, non pas les faux-pas, mais les sorties plutôt loufoques ces dernières semaines. Il y avait eu l’objectif de la Ligue des champions à la mi-septembre au moment de la présentation de Fabio Grosso, il y a la désormais célèbre "blague qu’est la Ligue 2".

Il n’est pas souvent à Lyon, mais quand il y passe, John Textor fait rarement semblant. En fin de semaine dernière, il a réussi à décontenancer son auditoire dans les entrailles du Parc OL, mais aussi les supporters lyonnais qui ont eu ensuite vent de sa sortie. Trois points en neuf matchs ne paraissent pour le moment pas suffisant à l’Américain pour tirer la sonnette d’alarme. "Je sais que vous devez poser la question. Mais la question est comique. Cette équipe ne risque pas la relégation. Les équipes reléguées dans n’importe quel pays ou championnat ne jouent pas comme nous ce (dimanche) soir."

Un discours à l'opposé de celui des joueurs

Avec les soubresauts vécus dans le vestiaire lyonnais ces derniers jours, les déclarations de John Textor sont presque rapidement passées au second plan. Néanmoins, dans cette période de vents contraires, l’OL aurait bien besoin d’une posture claire de ses hommes forts. À ce petit jeu, Textor est tout en haut de la pyramide. La question est donc de savoir s’il est vraiment dans le déni. Dans l’environnement lyonnais, la sortie dominicale de l’Américain a forcément surpris. Est-il réellement dans le déni ou joue-t-il un rôle ? En affichant un large sourire après la défaite, John Textor a donné l’impression d’être déconnecté de la réalité. C'est cette posture qui a surpris certains dans le club même si on pointe aussi le soutien farouche du propriétaire à Grosso pour faire des choix forts afin de redresser la barre. Et si Textor avait tout simplement opté pour une stratégie basée sur un discours positif pour amener les joueurs à ne pas s’enfoncer encore plus ?

Fabio Grosso est, lui aussi, dans cette optique mais, à la différence de son propriétaire, n’élude pas la situation actuelle et les difficultés à venir. Pour Yohan Gomez, présent sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, "ce n’est pas en faisant ce type de déclaration que tu vas apporter de la sérénité. D’autant plus qu’à côté, tu as des joueurs comme Lopes, Tolisso qui montrent qu’ils sont inquiets." Stratégie de l’autruche ou méthode Coué ? Quoi qu’il en soit, l’OL serait bien avisé de ne pas faire les mêmes erreurs que certains clubs dans un passé proche comme Bordeaux. En s’auto-persuadant que ça n’arrive qu’aux autres, "on rentre dans une stratégie dangereuse à vouloir se persuader que tout ira mieux". Être positif est une chose, oublier de voir la réalité en est une autre.