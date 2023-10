Sombath (OL) accrochée avec l’équipe de France U23 (1-1)

Titulaire avec l’équipe de France U23 féminine, Alice Sombath n’a pas goûté à la victoire jeudi. Les Bleuettes ont été accrochées par les Pays-Bas (1-1) en amical.

Avec une trentaine de minutes de retard, les sélections U23 de la France et des Pays-Bas ont finalement pu s’affronter en amical à Montmorency. Initialement prévue sur un terrain, cette rencontre s’est déroulée sur une autre pelouse après que l’arbitre et la sélection néerlandaise aient posé leur veto. Il a donc fallu faire le traçage en vitesse et après une grosse demi-heure de retard, le coup d’envoi a enfin été donné au Parc des Sports Nelson-Mandela. Un mois après avoir pris le meilleur sur l’Espagne (2-1), l’équipe de France d’Alice Sombath n’a pas réussi à enchaîner face aux Pays-Bas.

Dans cette rencontre amicale dans le Val-d’Oise, les joueuses de Frédéric Biancalani ont couru après le score dans une fin de partie qui s’est emballée. Après un but néerlandais grâce à Nina Nijsted (82e), les Bleuettes ont rapidement comblé leur retard avec un penalty transformé par la capitaine Laurina Fazer (85e). Auteur de son premier but avec l’OL dimanche à Reims, Alice Sombath était titulaire jeudi après-midi aux côtés d’Inès Benyahia prêtée au Havre cette saison. Les deux joueuses sous contrat avec l’OL disputeront un deuxième amical dans cette trêve en Suède.