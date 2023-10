OL : Cascarino a repris la course à Clairefontaine

Janice Cayman (Belgique) et Delphine Cascarino (France) lors de l’Euro 2022 (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Actuellement au centre médical de Clairefontaine, Delphine Cascarino poursuit sa rééducation. L’attaquante de l’OL en a profité pour recourir pour la première fois sur la terre ferme.

Au moment de l’annonce de la liste des Bleues retenues pour les deux matchs de Ligue des Nations contre la Norvège, Hervé Renard s’était arrêté quelques instants sur la situation de Delphine Cascarino. La Lyonnaise parmi les absentes de longue date en équipe de France, le sélectionneur a fait part de son souhait de ne pas voir la joueuse revenir trop rapidement.

Touchée et opérée du ligament en mai dernier, Cascarino poursuit depuis sa rééducation entre Décines et Clairefontaine. "Delphine reprend par des exercices spécifiques. Elle ne veut pas brûler les étapes, avait déclaré Renard il y a quelques jours. Ce sont des blessures importantes, des convalescences assez longues. Il vaut mieux parfois prendre un peu plus de temps et bien revenir que de précipiter les choses, Delphine est dans ce cas-là."

Elle alterne entre Décines et Clairefontaine

Pourtant, cinq mois après être passée sur le billard, Delphine Cascarino continue de franchir des étapes importantes dans son travail quotidien. Il y a deux semaines, elle avait été aperçue en train de courir sur un tapis avec une bulle anti-gravité du côté de Décines. Ayant pris la direction de Clairefontaine ces derniers jours, l’ailière de l’OL alterne entre travail de renforcement, balnéothérapie et maintenant course sur route.

En effet, dans une vidéo publiée par le centre médical de Clairefontaine, on peut y voir Cascarino en petites foulées en compagnie d’un préparateur physique. "La première course", comme l’a légendé le compte du CNF. Une bonne nouvelle de plus dans ce processus même si le chemin reste encore long. Le retour de la native de Saint-Priest n’est pas attendu avant le début de l’année 2024.