OL : Cascarino a repris la course sur tapis

Cinq mois après sa rupture partielle du ligament croisé et son opération, Delphine Cascarino continue de franchir les étapes. Elle a notamment repris la course sur un tapis anti-gravité.

Comme l’impression que c’était hier, pourtant cela fait déjà cinq mois. Cinq mois que Delphine Cascarino est sortie en pleurs du Parc des Princes lors du match du titre. Depuis, elle s’est fait opérer d’une rupture partielle du ligament, a loupé une Coupe du monde, mais la Lyonnaise garde son sourire. Ayant rapidement repris la rééducation que ce soit à Décines ou du côté de Clairefontaine, Cascarino continue de passer les étapes une par une avec l’objectif de revenir sur les terrains. Ce n’est pas pour tout de suite puisqu’un retour n’est envisagé qu’en 2024 par l’OL, mais chaque petite étape est une victoire en soi.

Mercredi, pendant que ses coéquipières s’entraînaient devant leur public, Delphine Cascarino était, elle, en salle pour travailler individuellement. L’occasion pour elle de reprendre la course sur tapis pour le plus grand plaisir du club lyonnais et d’Amel Majri, qui forme un trio redoutable avec la native de Saint-Priest et Griedge Mbock. Entre les blessures des unes et des autres, cela fait depuis le 1er octobre 2021 qu'elles n'ont pas joué ensemble." Mardi, on était en soins toutes les trois et on s’est dit que ce n’était pas le bon endroit pour être ensemble. On aurait aimé se retrouver toutes les trois sur le terrain, mais j’espère que Delphine reviendra rapidement dans le groupe et qu’on retrouvera le 'crew'."

Néanmoins, il va falloir faire preuve de patience, car cette reprise reste adaptée. Le staff médical utilise en effet une technique d’anti-gravité permettant de limiter les chocs sur le genou au moment de la pose du pied sur le sol.