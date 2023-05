Victime d’une rupture partielle du ligament antérieur, Delphine Cascarino a dû faire une croix sur le dernier match de la saison de l’OL. Mais plus qu’en club, l’ailière va surtout rater la Coupe du monde avec les Bleues.

Les larmes du Parc des Princes ont laissé place à des sourires samedi au Parc OL chez Delphine Cascarino. Malgré le verdict cinglant tombé en milieu de semaine, l’attaquante de l’OL était bien présente aux côtés de ses coéquipières pour fêter le titre de championnes de France avec tout un stade et Jean-Michel Aulas. Néanmoins, difficile de laisser de côté la blessure qui est venue s’abattre sur la meilleure joueuse de D1 féminine il y a une semaine. En déployant un maillot à son nom sur le premier lyonnais contre Reims, Dzsenifer Marozsan et les Fenottes ont apporté du soutien à Cascarino. Victime d’une rupture partielle du ligament antérieur, elle va être sur le flanc pendant de longs mois.

Une blessure grave de plus au sein du club lyonnais et qui arrive au pire des moments pour Delphine Cascarino. En pleine bourre à l’image de sa récompense aux Trophées UNFP, la Lyonnaise avait à coeur de bien figurer en Australie et en Nouvelle-Zélande à la mi-juillet. Finalement, c’est de loin qu’elle suivra le parcours de l’équipe de France féminine à la Coupe du monde. Un déchirement pour la San-Priote. "Forcément, je suis triste et frustrée d’être blessée. Je vais rater une Coupe du monde donc je suis vraiment triste. Je vais malgré tout suivre l’équipe de France, je crois en ses chances de victoire finale. On a vraiment une bonne équipe, un bon staff et un bon entraîneur donc je ne doute pas qu’on va faire une belle Coupe du monde."

Il y a quelques semaines, Hervé Renard n’avait pas manqué de nous dire tout le bien qu’il pensait de sa joueuse. C’est également un énième coup du sort offensif pour le sélectionneur.