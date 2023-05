Au lendemain du match contre Reims, les joueurs de l’OL ont eu deux jours de repos. Certains membres du groupe professionnel comme Ludovic Giuly et Claudio Caçapa en ont profité pour se rendre à Monaco et suivre le Grand Prix de Formule 1.

À l’OL, ça ne fera pas polémique comme au PSG. Tandis que le club parisien a mal vécu l’apparition publique de Neymar au Grand Prix de Monaco dimanche, il n’y aura pas de problème entre Rhône et Saône. Au lendemain de la dernière de la saison au Parc OL et de l’hommage à Jean-Michel Aulas, le groupe professionnel profite de moments de repos avant la préparation du déplacement à Nice.

Libres dimanche et lundi, certains en ont profité pour quitter la capitale des Gaules et rejoindre la Principauté. Le Rocher accueillait en effet ce week-end le Grand Prix de Formule 1 et l’OL était représenté en tribunes.

Un cadeau d'anniversaire en avance pour Caçapa

En même temps qu’il annonçait la fin de son aventure lyonnaise, Jérôme Boateng a été aperçu dans le paddock, remontant la grille de départ quelques minutes avant le lancement de la course. Il n’était pas le seul Lyonnais présent à Monaco puisque des membres du staff de Laurent Blanc avaient également posé leurs valises pour quelques heures face à la Méditerranée.

À la veille de souffler ses 47 bougies, Claudio Caçapa a vécu de l’intérieur le Grand Prix et la victoire de Max Verstappen aux côtés de Ludovic Giuly. Ayant évolué pendant sept saisons avec l’AS Monaco, l’entraîneur adjoint était comme à la maison.