Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Arrivé sur le banc de l’OL en octobre dernier, Laurent Blanc n’a finalement passé que huit mois à travailler avec Jean-Michel Aulas. L’entraîneur lyonnais n’a malgré tout pas manqué de le remercier d’avoir insisté toutes ses années pour le faire venir entre Rhône et Saône.

Il ne l’a jamais caché et l’avait dit avec un grand sourire au moment de la présentation officielle en octobre dernier. En faisant de Laurent Blanc le successeur de Peter Bosz, Jean-Michel Aulas avait réalisé un rêve de plusieurs années. Depuis 2016 et l’expérience de Blanc sur le banc du PSG, le président lyonnais a essayé à plus d’une reprise de faire du Cévenol le coach de son club. Les tentatives ont été vaines avant de se concrétiser en octobre dernier dans la situation d’urgence dans laquelle se trouvait l’OL.

Ce rêve, Aulas aurait certainement aimé qu’il dure un peu plus longtemps que huit mois. Pourtant, la cohabitation voulue depuis longtemps aura tourné court à cause du changement de direction. "J'aurais pu travailler avec lui plusieurs fois. Cela ne s'est jamais fait pour diverses raisons, mais je suis content qu'il ait insisté, a reconnu le coach samedi après le match. Travailler avec lui pendant ces quelques mois a été un réel plaisir. Je suis content que ça soit se fait."

"Une page du football lyonnais et français qui se tourne"

Désormais tourné vers la nouvelle ère dans laquelle est entré l’OL avec John Textor, Laurent Blanc souhaite capitaliser l’héritage laissé par Jean-Michel Aulas. Avec le départ du président, c’est une vraie page qui se tourne entre Rhône et Saône. 75 titres toutes catégories confondues et l’image de l’un des plus grands présidents du football français, si ce n’est le plus grands. "C’est une page du foot lyonnais qui se tourne et du foot français bien sûr. Il a fait briller le football français. Lyon a représenté très souvent le football français sur la scène européenne. C'est une ère qui se termine, c'est une autre qui commence."

En espérant qu’elle soit toute aussi victorieuse…