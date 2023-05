Laurent Blanc (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Laurent Blanc s'est à nouveau confié au sujet du futur de l'Olympique lyonnais. Dans le nouveau chemin que prendra le club, lui assure qu'il aura un rôle dans le domaine sportif.

Après avoir déjeuné avec John Textor au début du mois, Laurent Blanc est à nouveau revenu sur les discussions qu'il a pu avoir avec l'homme d'affaires américain. L'entraîneur de l'Olympique lyonnais est convaincu que son club va prendre un nouveau virage. Néanmoins, il demande du temps, car tous les changements ne pourront se faire en un claquement de doigts. On le voit d'ailleurs avec des décisions stratégiques qui tardent à venir.

"Ce n’est pas moi qui prendrai la décision de la direction que veut prendre Lyon. J’ai déjà dit que je souhaite que Lyon retrouve les sommets […] Il faut un peu de temps, c’est une période de transition, un peu difficile, il faut le dire, mais les choses se feront, il faut être patient. Il faut laisser le temps au temps, a déclaré l'ancien coach du PSG. C'est des périodes que l’on connaît, tout ne se fait pas comme on le voudrait, parce qu’on souhaiterait des réponses rapidement."

"Ça demande du travail et de l'investissement"

Désormais, maintenant que le Cévenol connaît un petit plus le nouveau propriétaire de l'OL et ses ambitions, il sait que Textor a pour objectif de remettre le club et tout ce qui l'entoure au sommet. Par ailleurs, il a aussi tenu à préciser qu'il va avoir un rôle à jouer dans le développement sportif de l'équipe rhodanienne.

"Je crois que les gens qui aiment le football à Lyon aimeraient que le club retrouve sa place qui était celle du haut. Je pense qu’il est convaincu (Textor), après, je reconnais que ce n'est pas si facile. Ça demande du travail, et de l’investissement […] J’aurais mon mot à dire, j’ai déjà discuté avec lui. Dans le domaine sportif, je pense avoir mon mot à dire", a-t-il révélé. Ne reste plus qu'à être sûr que tout se passera comme l'entraîneur lyonnais peut l'espérer.