Mercato : Lacazette "ne sait même pas à qui parler" d'Umtiti à l'OL

Interrogé sur les récentes sorties de Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette a confirmé son désir de rejouer avec le défenseur central. Le capitaine de l’OL en a également profité pour décrire un certain flou artistique dans l’organigramme lyonnais.

C’est la discussion à la mode ces derniers jours. Samuel Umtiti va-t-il faire son retour à l’OL comme ont pu le faire Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso la saison dernière ? Le défenseur central n’a pas caché son rêve de pouvoir rejouer avec le capitaine lyonnais dans un futur plus ou moins proche. Il n’en fallait donc pas moins pour voir fleurir le possible retour de "Big Sam" entre Rhône et Saône.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Lacazette a forcément été interrogé sur ces possibles retrouvailles et n’a pas manqué de faire l’éloge de son compère. "Oui, c'est un rêve de rejouer avec lui. Il a démontré à tout le monde qu’il était de retour. S'il choisit à Lyon, tant mieux pour moi et le club et sinon on verra dans le futur."

"On aurait préféré finir la saison plus sereinement"

Un appel du pied du deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL, mais plus que cette déclaration d’amitié envers Umtiti, c’est bien la suite de la pensée d’Alexandre Lacazette qui risque de faire réagir. Questionné sur la possibilité de le voir pousser pour un retour du champion du monde 2018 comme Anthony Lopes a pu le faire l’été dernier avec lui et Tolisso, le gamin de Mermoz a assuré, sourire en coin, "ne même pas savoir à qui en parler pour le moment" au club.

Une sortie sur le ton de l’humour pour clôturer la conférence de presse, mais qui traduit malgré tout le flou à l’intérieur du club depuis le jeu de chaises musicales entre John Textor et Jean-Michel Aulas. N’ayant conversé qu’à une seule reprise avec le nouveau président avec la volonté de rester concentré sur la fin de saison, Alexandre Lacazette estime qu’il y a "avant tout des interrogations" quant à savoir si l’OL va retrouver son lustre d’antan, mais espère que l’arrivée de l’Américain "va aider le club et que ça va avancer."