OL : le nouveau chef du recrutement débusqué par Textor ?

John Textor en conférence de presse mai 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Si le sort de Bruno Cheyrou n’a officiellement pas été scellé, John Textor s’active pour revoir l’organigramme de l’OL. Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement à l’OM, devrait lui succéder.

Après les annonces, les supporters attendent de voir John Textor bouger enfin le petit doigt. Le nouveau président "par intérim" selon ses dires a annoncé que des changements interviendraient dans l’organigramme lyonnais afin de renforcer la position de l’OL, notamment dans le secteur du recrutement. Des scouts ainsi qu’une stratégie basée sur la data vont s’ajouter à ce qui est déjà présent entre Rhône et Saône. Avec Bruno Cheyrou pour chapeauter le tout ?

Même si rien n’a été officialisé encore et qu’un certain statu quo rythme le quotidien lyonnais, il semble quasiment acquis que l’ancien milieu de terrain ne sera plus le chef du recrutement dans les prochaines semaines. Malgré sa présence aux côtés de Michele Kang lors de la finale de la Coupe de France féminine à Orléans il y a deux semaines, Cheyrou devrait voir son aventure lyonnaise se terminer.

Louis-Jean en poste à l'OM depuis 2021

L’ancien de Liverpool sur le départ, un remplaçant est forcément attendu dans la capitale des Gaules. John Textor, dans sa volonté de redonner un nouveau souffle à l’OL, multiplie les pistes, que ce soit pour le poste de directeur général et directeur sportif. Il aurait néanmoins trouvé l’homme providentiel pour ce qui concerne la cellule de recrutement.

Avancée il y a quelques jours par L’Equipe, la piste menant à Matthieu Louis-Jean serait en passe d’être totalement validée par la nouvelle direction de l’OL. Responsable du recrutement à l’OM depuis 2021, l’ancien joueur du Havre et de Nottingham Forrest aurait accepté cette même mission au sein du club lyonnais, d’après le journaliste anglais Jacque Talbot.