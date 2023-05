Suite au départ de Jean-Michel Aulas, Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement, devrait être le prochain à partir. Mais la direction de l'OL pourrait connaître d'autres changements majeurs.

Lundi, l'OL a connu le bouleversement le plus important de son histoire depuis plus de 30 ans. Jean-Michel Aulas a perdu sa place, et le triumvirat qu'il formait à la direction sportive avec Vincent Ponsot (directeur du football) et Bruno Cheyrou (responsable du recrutement) pourrait ne plus être d'actualité au sein du club dans les semaines à venir.

Selon L'Equipe, Bruno Cheyrou ne devrait pas poursuivre l'aventure entre Rhône et Saône. Il n'est pas dans les petits papiers de John Textor, ce dernier envisagerait plutôt de nommer un chef scout plus expérimenté. Épaulé par Dougie Freedman, le directeur sportif de Crystal Palace, un de ses hommes de confiance, l'Américain aimerait attirer un profil européen, fin connaisseur du marché des jeunes joueurs et fort d'une solide base de données personnelles. L'heureux élu se verra attribuer la tâche de restructurer totalement la cellule de recrutement.

Textor veut un directeur sportif

Eagle Foobtall a aussi la volonté d'installer un directeur sportif, à en croire le quotidien national. Les potentiels noms cochés n'ont pas filtré, mais Textor ciblerait un dirigeant compatible avec le chef du recrutement, tant sur le plan de la méthodologie que des idées.

Pour Vincent Ponsot, l'avenir est encore flou. Sa loyauté envers Aulas pourrait le pousser à s'interroger sur son futur à l'OL. Chez les propriétaires du club, on réfléchirait à lui confier un rôle auprès des féminines. Il devrait en tout cas changer de poste.

Quid de Laurent Blanc ?

Une place est vacante, celle de directeur général pour gérer le club sur le plan administratif car Textor n'est présenté que comme le PDG intérimaire dans le dernier communiqué publié. Mais le prochain DG aura surtout la très lourde tâche de succéder à Jean-Michel Aulas dans l'organigramme.

Et puis se posera la question de l'entraîneur Laurent Blanc. Malgré une meilleure deuxième partie de saison, les membres d'Eagle Football ne sont pas spécialement fans du coach français. La future direction sportive choisira donc ce qu'elle compte faire, collaborer ou non avec le Cévenol, et la deuxième option serait actuellement la tendance la plus probable.