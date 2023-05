Ému par le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l’OL, Nicolas Puydebois est longuement revenu sur cet immense changement que s’apprête à vivre l’Olympique lyonnais. L’ancien gardien rhodanien est préoccupé par l’avenir du club.

Lorsqu’il a appris la nouvelle, Nicolas Puydebois a envoyé un message à Jean-Michel Aulas pour lui apporter son soutien. “J’espère qu’il va profiter du temps libre qu’il a désormais, il le mérite amplement”, nous a confié le triple champion de France avec l’OL (de 2003 à 2005). Perplexe quant à l’avenir du club, notre consultant a rendu hommage à celui qu’il continue d’appeler “président”.

Olympique-et-Lyonnais : Quelle a été votre réaction en apprenant le départ de Jean-Michel Aulas ?

Nicolas Puydebois : C’est une très grande page de l’histoire du club qui se tourne, un monument qui s’en va. C’est surprenant, étonnant et ça bouscule pas mal d’émotions, donc ça ébranle un peu. On va de la nostalgie à la grande affection que je porte au président.

Le timing peut interroger, quelle est votre opinion sur le sujet ?

Ce n’est jamais le bon moment pour annoncer ce genre de chose. J’aurais aimé que ça ne se passe pas de cette manière par rapport à sa contribution à l'Olympique lyonnais. Il méritait une sortie différente. C’est ça qui m’affecte un peu. Tu ne balaies pas d’un revers de manche ou d’un communiqué 36 ans de présidence avec autant de réussite. Voilà pourquoi le timing me paraît particulier. Ça se finit un peu en eau de boudin. Cela aurait été bien qu’il puisse choisir lui-même la fin de son aventure, mais ses décisions ont fait que ça s’est terminé comme cela, malheureusement pour lui.

"Se frotter à ce grand personnage est toujours très enrichissant"

Que retiendrez-vous de ses 36 années de présidence ?

A titre personnel, grâce à lui et ce qu’il a pu faire de l’OL, à son ambition, j’ai pu vivre de grandes émotions avec mes coéquipiers. Il m’a permis d’avoir une vie que je n’aurais jamais imaginée avoir en étant enfant, aussi bien au niveau professionnel qu’en tant qu’homme. Cela m’a aussi offert la possibilité d’être au contact de gens exceptionnels comme il a pu l’être, même s’il a ses qualités et ses défauts, et qu'il a connu de grandes réussites et des échecs. Se frotter à ce grand personnage est toujours très enrichissant.

Il a bâti quelques chose de fabuleux, par son travail, sa vision, son abnégation sans faille. Il a toujours donné un amour considérable à l’Olympique lyonnais, le défendant contre vents et marées. Même lorsqu’il avait tort, il persuadait les autres qu’il avait raison. C’est un monument, l’incarnation de l’institution.

Comment était le Jean-Michel Aulas président avec son groupe ?

C’était l’époque où il avait une grande proximité avec les cadres, il était très présent, à chaque match, à chaque causerie. Il les initiait parfois même très souvent, en prenant la parole avant l’entraîneur. Il savait nous motiver par des petites lettres, des bons mots et l’ambition qu’il exprimait au quotidien pour nous emmener où il voulait qu’on aille. Nous avons eu la chance de vivre l’âge d’or de l’OL et lorsqu’on avait atteint l’objectif, on allait fêter ça à Saint-Tropez, entre autres. Il savait manager, récompenser, fédérer et transmettre autour de ce projet qui était de faire de Lyon un grand d’Europe.

Avez-vous une anecdote à partager concernant Jean-Michel Aulas

La première fois que je l’ai rencontré, lors de mon premier déplacement européen avec l’OL à Bologne (défaite 3-0), il m’a présenté au conseil d’administration en parlant de moi comme s’il me connaissait depuis toujours. C’était très impressionnant que de rencontrer le président Aulas.

Mais je pourrais en raconter mille. Je dirai simplement qu'autant il était un bourreau de travail, autant il aimait s’amuser et faire la fête. Il aimait beaucoup le Brésil et lorsqu'il y avait des réjouissances, on avait le droit aux danseuses brésiliennes qui venaient animer un peu la soirée (il rit).

"Il m’a fait grandir en tant qu’homme"

Votre relation n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, aujourd’hui comment la décririez-vous ?

De mon côté, ç’a toujours été très cordial et respectueux car c'était le boss. Nous avons eu quelques accrochages, des différends médiatiques, mais c'étaient des échanges très enrichissants malgré tout, cela m’a fait grandir en tant qu’homme, devenir meilleur, progresser intellectuellement. Et il m’a permis de pouvoir devenir un joueur professionnel et de vivre de ma passion. C’est devenu plus amical, les débats se sont apaisés et j’ai toujours une très grande estime et affection pour lui. Il a d’ailleurs tout mon soutien dans la situation actuelle car je pense que pour lui, c’est quelque chose de très délicat à vivre. Je lui apporte toute ma reconnaissance et je le remercie pour tout ce qu’il a pu m’apporter.

"Il n’a pas su être assez bien conseillé pour s’arrêter au moment opportun"

Les dernières années ont été plus difficiles pour lui, aussi bien sur le plan sportif que politique. Quel regard portez-vous sur les dernières saisons de l’ère Aulas ?

C’est le regret que j’ai pour lui. Je pense qu’à force d’être entouré de courtisans et de personnes qui voulaient profiter de son aura, il n’a pas su être assez bien conseillé pour s’arrêter au moment opportun. C’est tout à son honneur d’avoir voulu continuer et faire perdurer l’héritage qu’il avait construit, mais il y a un temps pour tout. Se confronter à la nouvelle génération, c’est très compliqué. A 40 ans, je me sens en décalage, alors j’imagine qu’à 74 ans, l’âge du président, il y a un fossé encore plus grand. J’aurais aimé qu’il soit mieux accompagné pour prendre de meilleures décisions, aussi bien pour lui que pour l’Olympique lyonnais.

Mais cela n’enlève rien à ce qu’il a pu construire. Il laisse un héritage colossal en faisant passer ce club de la Ligue 2 à une équipe qui a fait peur à toute l’Europe, un club qui avait six ou sept salariés et qui aujourd’hui est un mastodonte au niveau local et national. C’est un capitaine d’industrie qui a su mettre au profit du sport sa vision d’entrepreneur.

Au-delà de l’OL dont il a complétement métamorphosé le visage, estimez-vous qu’il a changé le football français ?

Oui. Il a bousculé les codes et les mentalités, parfois au détriment de sa notoriété et de sa cote de popularité. Jean-Michel Aulas est très apprécié à Lyon et par les Lyonnais, mais un peu détesté par les autres supporteurs, même si beaucoup aimeraient avoir un président de sa carrure. Il a fait évoluer ce sport chez les hommes et chez les femmes. Ç'a toujours été un visionnaire et il a dépensé énormément d’énergie pour faire avancer ses idées. Avec sa grande force de persuasion, il a réussi à changer les mentalités. C’est la marque des grands.

C’est difficile de comparer car il y a aussi eu d’autres grands dirigeants, mais si on parle de ses contemporains, il a plus d’une longueur d’avance.

"Il va falloir que les nouveaux dirigeants s’expriment"

Comment imaginez-vous la suite pour l’Olympique lyonnais désormais ?

C’est un peu l’inconnu. Je ne sais pas vraiment où il va. Comme on dit, on savait ce qu’on avait, on ne sait pas ce qu’on va avoir. Les choses vont changer, c’est une certitude, est-ce que ce sera en bien, je n’en sais rien. J’ai presque peur de ce que peut devenir l’OL. Jusqu’à présent, on avait un paratonnerre qui défendait l’institution, peu importe la situation. Aujourd’hui, quid du fonctionnement avec les Américains au pouvoir ? On le saura à l’usage, mais il va falloir que les nouveaux dirigeants s’expriment, affichent leurs ambitions et leur feuille de route pour savoir où on va. Mais pour savoir où on va, il faut savoir d’où on vient, et Jean-Michel Aulas a tracé un chemin, à eux de le poursuivre et de faire en sorte que l’Olympique lyonnais regagne les sommets.