OL : un 4-2-3-1 séducteur et séduisant sur le long terme ?

Vendredi dernier, l’OL a montré un visage séduisant face à Monaco avec une volonté de faire le jeu. Positionnée en 4-2-3-1, la formation lyonnaise a-t-elle finalement trouvé le schéma tactique qu’il faut ?

Laurent Blanc l’a avoué lui-même. Plus que la victoire (3-1) contre Monaco vendredi dernier, c’est bien le visage montré par son équipe qui lui a le plus plu. Malgré une ouverture du score concédée après seulement une minute de jeu, l’OL n’a pas sombré et est allé empocher les trois points en faisant du jeu. Les supporters lyonnais présents au Parc OL en ont eu pour leur argent avec une volonté offensive qui a fait plaisir à voir et ils ne seront certainement pas les derniers à demander à ce que ce genre de performances soient rééditées dans un futur plus ou moins proche.

Positionné dans 4-2-3-1 au coup d’envoi, l’OL a montré le visage séduisant qui est attendu depuis des mois entre Rhône et Saône. Ce schéma tactique, nombreux sont ceux à l’avoir réclamé depuis l’arrivée de Laurent Blanc. Pourtant, l’entraîneur lyonnais ne cesse de tâtonner tactiquement, probablement en raison d’un effectif dont il a hérité plus qu’il n’a façonné. Le "Président" n’a d’ailleurs jamais caché qu’il avait avant tout cherché à se caler sur l’adversaire plus que sur sa volonté d’imposer sa philosophie de jeu pour tenter de redresser la barre.

Les as à leur place dans un 4-2-3-1

Une situation d’urgence qui n’a pas empêché l’OL d’être plus séduisant avec le ballon au fil des semaines, mais qui reste encore loin d’une équipe avec une vraie identité de jeu et qui cherche à l’imposer à ses adversaires. Peut-il le faire dans ce 4-2-3-1 réclamé de tous et qui a eu un certain succès lors de la dernière journée ? Face à Monaco, l’emballement offensif avec un Rayan Cherki des grands soirs a forcément fait ressortir cette question. Le jeune Lyonnais, positionné dans un rôle de meneur, a plus de liberté pour exprimer son talent et surtout se montrer décisif par la passe ou le but.

Sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, Nicolas Puydebois a estimé que ce schéma était celui qui permettait le mieux de mettre en valeur les qualités des uns et des autres. "C’est le système où l’équipe est la plus équilibrée avec les deux 6 qui compensent et les trois de devant qui apportent de la vitesse. Quand tu as un numéro 10 et des ailiers qui apportent des ballons à un buteur comme Alexandre Lacazette, c’est factuel."

L'assise défensive avant tout recherchée contre les gros

Quand le buteur lyonnais semble erré comme une âme en peine dans un système en 4-3-3 avec des milieux relayeurs comme Johann Lepenant et Maxence Caqueret qui n’arrivent à apporter le surnombre, la présence d’un meneur comme Cherki lui permet d’avoir un soutien et offre une diversité dans le jeu. Avec la vitesse de Jeffinho, encore en phase d’acclimatation, et celle de Bradley Barcola, chaque jour un peu plus confiant en son jeu, le jeu en fixation de Lacazette permet d’ouvrir des brèches dans la profondeur. L’OL ne s’en est pas privé contre Monaco et cela a porté ses fruits. Le schéma devrait logiquement être le même samedi (21h) face à Reims. Mais peut-il être vraiment une solution pérenne dans le temps ?

Laurent Blanc n’a jamais caché qu’il était un adepte du 4-3-3, bien qu’aujourd’hui, le schéma couché sur la feuille dépend avant tout de l’animation qui est faite par les joueurs. Plus qu’un système, l’entraineur lyonnais cherche avant tout à voir son équipe la plus équilibrée possible. Quand les gros matchs se sont avancés au cours de la saison, Blanc a davantage privilégié l’assise défensive plus que la volonté de jouer.

Trois des quatre victoires contre les équipes du Top 5 actuel de la Ligue 1 l’ont été avec une défense à trois. Subir pour exploser en contre, c’est un peu ce qui avait été vu au Parc des Princes il y a deux mois. "Tu ne cherches pas à faire le jeu. Tu es en bloc bas et tu cherches à exploser avec tes ailiers et tes pistons, a regretté notre consultant au moment de parler du 3-5-2. On est l’OL, on veut une équipe qui fait le jeu. On a cherché à se protéger et on a gagné en étant souvent dominé."

L'OL plus facile à transpercer avec un vrai meneur ?

Une stratégie de l’immédiat qui n’a clairement pas vocation à perdurer dans le temps quand l’OL cherche à retrouver les sommets. Alors forcément, les 2,57 points de moyenne pris en 4-2-3-1 poussent à croire en des jours heureux à Lyon dans ce système. Or, ce dernier n’est pas gage d’une réelle réussite et c’est aussi pour cette raison que Blanc ne l’a pas utilisé à toutes les sauces, que ce soit contre les gros ou même les petits. La question du système revient depuis des mois avec la position de Rayan Cherki et le champion du monde 1998 n’avait pas fait de secret au début de l’année 2023. Si l’OL se montre plus séduisant offensivement avec un vrai meneur technique comme l’international Espoirs, il se retrouve plus friable défensivement.

Dans sa quête d’équilibre, Laurent Blanc cherche toujours à limiter la part des défauts et à trouver cet entre-deux. Le match contre Monaco lui a aussi donné raison comme souligné par Nicolas Puydebois et l’invité de TKYDG Marc Bascol Munuera avec "avec deux équipes coupées, ce qui a donné un match plaisant et ouvert, car tous les efforts défensifs ne sont pas faits." Pour finir la saison et finalement le peu d’enjeux sportifs, ce système avec quatre joueurs offensifs a de quoi faire lever les foules. En revanche, pour la saison prochaine, Laurent Blanc cherchera encore son numéro 6 physique pour installer sa philosophie. Mais quid d’un Cherki dans un 4-3-3 ?