Après la victoire de l'OL face à Monaco vendredi (3-1), Maxence Caqueret a souligné la réaction collective de l'équipe.

Tout n'a pas complétement maîtrisé vendredi pour l'OL face à Monaco (3-1), mais il s'en est tout de même sorti avec une belle victoire et surtout, une performance enfin appréciable. Deuxième buteur rhodanien, Maxence Caqueret voulait retenir le beau visage affiché. "Avec Corentin (Tolisso) au milieu, je me suis bien senti, on a eu de bons automatismes, mais c'est essentiellement le résultat du jeu collectif de toute l'équipe. Lorsqu'on joue simple, qu'on va de l'avant, on fait de belles choses, a observé le milieu de terrain. Tout le monde avait la hargne pour égaliser dans un premier temps, et ensuite pour l'emporter."

"Je crois encore à une qualification en coupe d'Europe

Dans les rétroviseurs de Lille, 5e et qui recevra Marseille ce samedi, l'Olympique lyonnais conserve ses chances d'accrocher au finish le dernier strapontin européen. "Même s'il ne reste plus que deux matchs et qu'on n'a plus les cartes entre nos mains, je crois encore à une qualification en coupe d'Europe. Si on évolue comme cela et qu'on remporte nos dernières affiches, on peut espérer, a affirmé l'international Espoirs. Nous allons tout faire pour y parvenir."

Cela fait quelque peu mentir Laurent Blanc, qui suite au revers à Clermont dimanche dernier (2-1), avait déclaré que la participation à une compétition continentale l'an prochain était "rapée". "C'étaient des mots assez justes lorsqu'on regarde notre performance du week-end passé, a admis Caqueret. On a su montrer qu'on pouvait faire beaucoup mieux."

"Le public nous a aidés"

D'abord chahutés par les supporteurs suite au penalty rapidement encaissé, les joueurs de l'OL ont ensuite retourné la situation en leur faveur. "C'était important d'avoir un public qui nous pousse, ça nous a aidés. Les hommages pour le président Aulas étaient importants pour lui comme pour nous", a confié le natif de Vénissieux.

Enfin, le footballeur de 23 ans est revenu sur le choix des acteurs de la Ligue 1 de ne pas classer Alexandre Lacazette parmi les finalistes aux Trophées UNFP. "Je ne le comprends pas, mais ce n'est pas le plus important. On connaît tous ses qualités, il nous aide sur le terrain et en dehors. C'est sûr qu'il aurait mérité d'être parmi les cinq nommés, mais ce qui compte, c'est ce qu'il fait sur la pelouse, a-t-il rappelé. Il ne nous surprend pas car on sait ce qu'il peut faire. En plus du footballeur, il a un incroyable leadership, on peut vraiment compter sur lui."