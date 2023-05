L'OL a enfin lâché les chevaux contre Monaco (3-1)

S'il a démarré à l'envers, l'OL s'est bien repris pour dominer Monaco vendredi (3-1). Un match qui lui permet de conserver des espoirs d'Europe, mais qui pourrait aussi laisser des regrets.

L'OL a-t-il attendu le 19 mai pour réaliser sa meilleure performance de la saison 2022-2023 ? C'est une question qui mérite de se poser après la victoire 3 buts à 1 contre Monaco vendredi. Le 5 à 0 contre Angers ou encore le succès à Paris (0-1) peuvent également discuter, mais une chose est sûre, les Rhodaniens n'ont pas souvent livré une telle prestation sur cet exercice.

Ce n'est pas arrivé régulièrement depuis sa venue en octobre 2022, mais Laurent Blanc était satisfait par la proposition de ses hommes à Décines contre l'ASM. "Je ne sais pas si c'est le meilleur match depuis que je suis là, mais je suis le plus heureux pour mes joueurs. On a des footballeurs qui permettent de bien jouer, mais on ne peut pas aller dans le combat en raison de notre déficit athlétique. Cela peut être un moment référence. J'avais bien aimé aussi les trente dernières minutes de Montpellier (victoire 5-4). Je suis très content pour mes garçons, à force de leur dire qu'ils seraient récompensés par le jeu. Mais j'avais tenu le même discours à Clermont (défaite 2-1) Je peux être fier d'eux", a-t-il ajouté dans un sourire.

Encore une entame de match ratée

Pourtant, la soirée avait débuté par un penalty concédé après moins de deux minutes. Difficile de faire pire, d'autant plus que l'Olympique lyonnais a la très fâcheuse tendance de se s'aborder dans les moments-clés. "On sait que chaque début de rencontre est important, car on a du mal à rentrer dedans. Si on gagne à chaque fois, on est preneurs, même si on sait que ça ne se passera pas toujours comme ça. On va essayer de rectifier ça pour lâcher plus vite les chevaux. On a déjà réussi de grosses prestations contre les quatre premiers du classement, mais il faut mettre la même exigence contre eux que face à ceux qui sont derrière nous", a exhorté Rayan Cherki.

Un beau succès donc, acquis avec la manière, qui permet aux partenaires d'Alexandre Lacazette de revenir provisoirement à hauteur de Rennes (6e, 59 points) et à une longueur de Lille (5e, 60). Les Rennais iront à Ajaccio dimanche, tandis que le LOSC recevra Marseille ce samedi. L'OL est toujours dans la course à la Ligue Europa Conférence, mais comme l'a rappelé Maxence Caqueret, l'équipe "n'a plus les cartes entre ses mains". Le Gone veut tout de même croire "encore à une qualification en Coupe d'Europe. On a montré que l'on pouvait encore espérer, en jouant simple et vers l'avant, s'est réjoui le milieu de terrain et buteur. On aimerait dominer le match du début à la fin, mais cela n'est pas toujours possible. Nous avons fait preuve de combativité pour renverser la partie, après avoir très mal commencé. On a pu le faire parce que l'on a les qualités pour. On est aussi satisfaits sur le plan défensif car on n'a pas pris le second but."

L'OL toujours dans la course, mais sans avoir les cartes en main

Laurent Blanc et son groupe restent dans le coup au moins une journée supplémentaire, en attendant les résultats de ses concurrents pour voir s'il n'opère pas un rapproché. Mais dans le cas où cette 5e place ne s'offrirait pas aux Lyonnais au soir du 3 juin, ce visage montré face à Monaco pourrait aussi laisser des regrets, car Corentin Tolisso et ses coéquipiers ne l'ont pas affiché suffisamment souvent depuis le mois d'août.

Il sera temps d'en reparler dans deux semaines, mais en attendant, la joie l'emportait sur tout le reste vendredi dans les travées du stade de Décines. "On a pris énormément de plaisir dans nos passes, nos mouvements et enchaînements", soulignait par exemple Rayan Cherki.

Un bel état d'esprit, qu'il faut maintenant faire perdurer

Même Laurent Blanc, d'habitude assez mesuré dans ses propos, lâchait les bons points face à la presse. "Tout le monde a été dans le même état d'esprit contre une belle formation monégasque. Les joueurs sont heureux de la manière avec laquelle ils ont gagné", a confié le Cévenol, avant de conclure. "J'espère que l'avenir est en marche. Il se passe des choses dans le club mais il ne faut pas en avoir peur."

Cet été, l'OL va connaître de nombreux bouleversements, une perspective qui visiblement plaît à l'entraîneur, reste à voir si cela se fera sous le signe de l'Europe ou non.