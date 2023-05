Heureux du visage montré par son équipe lors du succès contre Monaco vendredi (3-1), Laurent Blanc espère désormais que l'OL a entamé sa mue.

Depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais en octobre 2022, Laurent Blanc n'a pas toujours été dithyrambique durant ses conférences de presse, notamment après les rencontres. Mais vendredi, l'entraîneur rhodanien avait le sourire. Son équipe a battu Monaco 3 à 1, affichant un visage rarement observé cette saison et surtout, la voilà toujours en course pour l'Europe.

Le Cévenol était donc satisfait du résultat et de la performance de ses troupes. "Je ne sais pas si c'est le meilleur match depuis que je suis là, mais je suis le plus heureux pour mes joueurs. On a des footballeurs qui permettent de bien jouer, mais on ne peut pas aller dans le combat en raison de notre déficit athlétique. Cela peut être un moment référence, a-t-il estimé. J'avais bien aimé aussi les trente dernières minutes de Montpellier (victoire 5-4). Je suis très content pour mes garçons, à force de leur dire qu'ils seraient récompensés par le jeu. Mais j'avais tenu le même discours à Clermont (défaite 2-1) Je peux être fier d'eux."

"Tout le monde a été dans le même état d'esprit"

Bien évidemment, certaines prestations sortent du lot, à l'image de celle de Rayan Cherki, sans oublier Maxence Caqueret. Encore une fois décisif, Alexandre Lacazette a su garder le cap et ramener son équipe après un début de partie raté. "Il dégage un très haut niveau et remplit son rôle de leader d'équipe. Il n'y a pas que lui. Sur le deuxième but, Rayan aurait dû marquer après sa roulette mais je suis content que Maxence Caqueret ait trouvé la faille quand même. D'autres garçons ont été au diapason, a retenu l'ancien sélectionneur. Tout le monde a été dans le même état d'esprit face à une belle formation monégasque. Les joueurs sont heureux de la manière avec laquelle ils ont gagné."

Actuellement en pleine transition entre l'ancienne et la nouvelle gouvernance, avec de nombreux changements qui s'annoncent, l'OL est encore en lice pour la 5e place. Pour le reste, Laurent Blanc espère "que l'avenir est en marche. Il se passe des choses dans le club mais il ne faut pas en avoir peur", a-t-il conclu