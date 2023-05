Emmené par son duo Cherki-Lacazette, l'OL domine Monaco (3-1)

Lacazette et Cherki, le 19 mai 2023 / (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Au terme d'un match rythmé, l'OL a dominé Monaco, vendredi soir (3-1), grâce notamment à un duo Cherki-Lacazette de feu. Au classement, les Lyonnais reviennent à une longueur de Lille, cinquième.

Laurent Blanc avait beau estimer "râpée" la course à l'Europe pour son équipe battue dimanche à Clermont (2-1), il n'en demeure pas moins qu'une qualification pour la Ligue Europa Conférence reste mathématiquement possible, même si elle ne dépend pas que de l'OL, à deux journées de la fin. Monaco, qui restait sur une victoire sur Angers (2-1) et un résultat nul face à Lille (0-0), avait donc ouvert la marque par Wissam Ben Yedder sur un penalty obtenu après quinze secondes de jeu pour une faute commise sur lui-même par le gardien Anthony Lopes. Jamais dans son histoire, l'OL n'avait concédé un penalty aussi rapidement.

Par la suite, Anthony Lopes a été décisif sur une tentative d'Ismail Jakobs (18e), et deux tirs successifs de Youssouf Fofana et Aleksandr Golovin (34e). Ce dernier a encore été dangereux devant Lopes (54) avant qu'un centre incertain de Vanderson ne tombe sur la barre (70).

26e but pour Lacazette

Faute d'avoir concrétisé ses quelques occasions, Monaco s'est fait punir. Alexandre Lacazette, en reprenant une passe de Bradley Barcola a égalisé en marquant son 26e but de la saison en Ligue 1 (38). En seconde période, l'équipe de Philippe Clement s'est écroulée face à un adversaire, beaucoup plus dynamique et qui a pris le contrôle de la partie avec plusieurs opportunités de Lacazette, Cherki ou encore Jeffinho, notamment.

Aulas absent, mais les supporters ont pensé à lui

Maxence Caqueret a donné l'avantage à son équipe après une belle action individuelle de Rayan Cherki qui aurait dû inscrire le but lui-même (57) mais ce dernier a finalement marqué, du côté droit, un très joli but d'un tir enroulé du gauche, pour porter le score à 3-1 (78). Au final, l'OL remporte un succès mérité qui donne un peu plus de relief aux hommages du public à l'ancien président du club, Jean-Michel Aulas, démis de ses fonctions, le 5 mai, par le propriétaire américain de l'OL, John Textor.

