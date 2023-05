OL - Monaco : Barcola de retour, Jeffinho titulaire

Jeffinho célébrant son but contre Grenoble avec un salto (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour la réception de l'AS Monaco ce vendredi à 21 heures, Laurent Blanc (OL) a notamment titularisé Bradley Barcola et Jeffinho.

Pour la première fois depuis son succès face à Montpellier à domicile (5-4), l'Olympique lyonnais retrouve son antre du Parc OL pour le compte de la 36e journée.

Blessure de Lovren oblige, il fallait remodeler son équipe, et le coach lyonnais a décidé pour cette rencontre contre Monaco de faire quelques changements. Il a notamment choisi de titulariser Saël Kumbedi à droite et Nicolás Tagliafico à gauche. Pour ce qui est de la charnière, pas de surprise, c'est Castello Lukeba et Sinaly Diomandé qui prennent place.

Cherki en 10

Pour le reste, Laurent Blanc a décidé d'aligner au milieu Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et Rayan Cherki au poste de numéro 10. Barcola et Jeffinho sur les ailes et Lacazette en pointe.

La composition de l'OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Tagliafico -Tolisso, Caqueret - Barcola, Cherki, Jeffinho - Lacazette.