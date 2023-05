OL - Monaco : 10 cartons rouges sur les 10 derniers matches

Au cours des 10 derniers duels entre Monaco et l'OL, 10 cartons rouges ont été distribués par les arbitres.

Les rencontres entre l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco sont souvent des chocs très disputés entre deux têtes d'affiches du championnat de France. Depuis le 4 février 2018, 10 cartons rouges ont été donnés par les différents arbitres, sur les 10 derniers matches entre les deux équipes (toutes compétitions confondues). Ce ratio par confrontation est élevé, mais il s'apaise avec le temps. Cette année et la saison dernière, aucun joueur n'a été exclu pendant un OL - Monaco ou Monaco - OL. Néanmoins, un match, plus que les autres, reste dans les mémoires lorsque l'on évoque les cartons rouges entre ces formations.

Les 3 points et 3 rouges pour les Lyonnais

Le 2 mai 2021 à Louis II, alors que les Lyonnais avaient arraché une victoire en toute fin de rencontre grâce à Rayan Cherki (2-3), 5 cartons rouges ont été distribués par Clément Turpin. Toutefois, le plus marquant dans cette histoire, c'est le moment où la plupart des sanctions ont été infligées.

Après le déclenchement d'une bagarre générale au coup de sifflet final, l'arbitre a dégainé à quatre reprises son carton (OL : Marcelo, De Sciglio ; Monaco : Geubbels, Pellegri). Durant la partie, c'est Maxence Caqueret qui avait également été exclu en seconde mi-temps (deux cartons jaunes).